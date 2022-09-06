نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني…مواصفات سيارة تويوتا يارس toyota yaris 2023 بأسعار مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا يارس toyota yaris 2023 حيث تقدم شركة تويوتا أحدث طراز من الجيل الرابع، من السيارة المميزة سيارة تويوتا يارس ويشمل وتعتبر من أكثر السيارات قبولا لدى الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية لشراء هذه السيارة، والتي تمتك تصميم رائع، وسوف نفهم لك مواصفات وميزات السيارة، هذا التصميم الجديد ويوجد هاتشباك 3 أبواب، هاتشباك 4 أبواب، والآن إضافة تويوتا ياريس للاختيار من بينها ، سيدان كل جديد لفئة 2023. مواصفات سيارة تويوتا يارس toyota yaris 2023 المظهر الخارجي مظهر النموذج الجديد أكثر انسجاما مع تصميم تويوتا ككل يمكنك أن ترى تأثير الجيل الحالي من كورولا وكامري على الواجهة الأمامية وتتميز Yaris الجديدة أيضًا بشبك أمامي مائل أفقيًا أطول وأكثر انحدارًا معتمًا، جنبًا إلى جنب مع مصابيح أمامية LED جديدة جنبًا إلى جنب مع مصابيح DRL على شكل حرف L مدمجة في المصابيح الأمامية إنها تجعلنا نفكر في الجيل الثاني عشر من كورولا.

تمت إضافة ستائر هوائية عمودية معطلة إلى الحافة السفلية لتصميم السيارة الجديد إلى جانب مصابيح الضباب الشكل الأفقي لغطاء المحرك يقفل عرض السيارة مع رؤية أكبر ينحدر خط الحرف من العمود B ويستمر حول الحاجز الأمامي وحول الأبواب.

الطراز الجديد متاح لسيارات تويوتا بهاعجلات مقاس 16 إنش ، ومصابيح أمامية LED ويحتوي النموذج على نظام ترفيهي تقني، وأنظمة تشغيل Apple CarPlay و Android Auto، وسيكون متاحًا في مجموعة واسعة من الألوان تصل إلى 64 لونًا مختلفًا.

تم إطلاق طراز يارس أتيف الجديد من تويوتا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 94 حصانًا و 110 نيوتن متر من عزم الدوران.

تعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بسعة تصل إلى لتر ونصف ، مما يمنحها مدى طويل.

تتمتع السيارة بمظهر أنيق ورياضي يناسب الجميع ويأتي بألوان.

تصل هذه السيارة إلى السرعة القصوى حيث تحمل 105 حصانًا ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

كما تم تجهيز Toyota Yaris 2023 بمصابيح أمامية كبيرة مع مصابيح هالوجين أمامية توفر سطوعًا عاليًا ووضوحًا أماميًا.

كما توجد شاشة عرض داخل السيارة حيث يمكن للركاب الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام بالإضافة إلى وصلة USB

كما أنها من أهم مميزات هذه السيارة حيث أنها مزودة بإجراءات السلامة المناسبة في حالة وقوع أي حادث.

أسعار سيارة تويوتا يارس toyota yaris 2023 النسخة الأولى من سيارة تويوتا يارس التي تعمل بمحرك يدوي تبلغ تكلفتها 58 ألف ريال سعودي.

أما الإصدار الثاني فيعمل آلياً ويكلف 62 ريالاً سعودياً.

أما الإصدار الثالث الذي يتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات التي تميزه عن الإصدارين الثاني والأول، فهو أغلى سعرًا بسعر 72 ريالًا سعوديًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الياباني…مواصفات سيارة تويوتا يارس toyota yaris 2023 بأسعار مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.