نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة عبد اللطيف الجميل تجيب على سؤال سيارة تويوتا يارس 2023 كم سعرها في المملكة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من هواة وعشاق السيارات السيدان صغيرة الحجم عن سيارة تويوتا يارس 2023 كم سعرها، وتعتبر سيارة تويوتا يارس من السيارات الصغيرة المعتدلة السعر والتي يتهافت عليها العديد من المستخدمين، خاصة وأن السيارة إنتاج شركة تويوتا اليابانية العملاقة، فهي تجمع بين الفخامة والراحة والأمان وكذلك الجودة العالية، وكانت شركة تويوتا اليابانية قد أعلنت عن وصول سيارتها toyota yaris 2023 إلى الشرق الأوسط والوطن العربي، وكشفت الشركة عن العديد من المواصفات القياسية الجديدة التي تم وضعها في السيارة الجديدة لتتناسب مع كافة الأذواق والأعمار، حيث تعتبر هذه السيارة من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود بجانب الكفاءة والسرعة.

يارس 2023 كم سعرها في المملكة؟

ومن أهم المواصفات القياسية التي تتميز بها سيارة تويوتا يارس 2023 المواصفات التالية:

تأتي سيارة yaris 2023 مع محرك قوي رباعي الأسطوانة سعة 1.5 لتر.

أما من القدرة فيتميز المحرك بقدرة 105 حصان.

تبلغ السيارة سرعة 100 كم من الثبات بعد 11 ثانية من الانطلاق.

أما عزم المحرك فهو يبلغ 140 نيوتن.

السيارة متاحة من ثلاث فئات الأولى بناقل حركة يدوي AT والثانية والثالثة بناقل أوتوماتيكي CVT.

السرعة القصوى للسيارة هي 180 كيلومتر / الساعة.

نظام الفرامل من نوع مانع الانزلاق والاتغلاق ABS.

توزيع فرامل إلكتروني.

الشكل الخارجي والداخلي للسيارة

وتتميز سيارة تويوتا يارس الجديدة كليا بالعديد من المواصفات من حيث الشكل، ومن مواصفات الشكل للسيارة:

تتمتع السيارة بمقدمة رياضية الشكل يغطي الشبك معظمها.

تتشابه الجوانب إلى حد كبير مع سيارة تويوتا كورولا.

إطارات السيارة من مقاس 16 بوصة.

شاشة داخلية تعمل بخاصية اللمس حجمها تسع بوصات.

عدادات السيارة شبه رقمية تظهر عبر شاشة حجمها سبع بوصات.

تتميز يارس 2023 بأربعة مداخل USB.

النظام الصوتي للسيارة هو من نوع بايونيير بعدد ست سماعات.

السيارة بها خاصية مثبت السرعة.

عجلة القيادة الذكية Multy power والتي تتيح التحكم في الصوت وإمكانية الرد على الهاتف.

سعر سيارة toyota yaris 2023

وأوضحت شركة عبد اللطيف الجميل كبررى شركات السيارات في المملكة أن سعر السيارة من فئاتها الثلاث سيتراوح بين الأسعار كالآتي:

الطراز الأول من السيارة هو Y 1.3L MT 2023 بسعر يبدأ من 58000 ريال سعودي.

الطراز الثاني من السيارة هو Y 1.5L CVT 2023 بسعر يبدأ من 62000 ريال سعودي.

أما الطراز الثالث من السيارة فهو Y+ 1.5L CVT 2023 وهي الفئة الأعلى من بين فئات السيارة، وتأتي بسعر 72000 ريال سعودي.

yaris ative يارس 2023 آتف الجديدة في الوطن العربي

أعلنت شركة عبد اللطيف الجميل عن اقتراب وصول سيارة تويوتا يارس آتف الجديدة في الأسواق السعودية، وكانت شركة تويوتا قد أعلنت عن صدور الموديل الجديد yaris ative حيث من المتوقع أن يتراوح السعر بين 15300 دولار إلى 19500 دولار أمريكي، بصفات رائعة للترفيه، حيث يتاح في السيارة آبل كار بلاي لمستخدمي جوالات أيفون ونظام أندرويد أوتو لمستخدمي هواتف الأندرويد.