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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي توسان 2023 والأسعار كاش وتقسيط في مصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة ازداد البحث في الفترة الأخيرة عبر الإنترنت عن مواصفات هيونداي توسان 2023 وما لها من مميزات خاصة، حيث تعتبر هذه السيارة من السيارات الحديثة التي تعتمد على عدد من المزايا التي تجعل منها واحدة من اكثر السيارات طلبا وخاصة في السوق المصرية التي يتم من خلالها البيع وفقا لضمان يكون لمدة 5 سنوات يسلم للمشتري مع استلام السيارة وما تتمتع به من مواصفات عالية الجودة.
مواصفات هيونداي توسان 2023
لمحبي السيارات إليكم مواصفات سيارة مازدا، كما تختلف مواصفات هيونداي توسان 2023 التابعة إلى مجموعة جي بي غبور أوتو باختلاف الفئة التي تنمي لها السيارة، إذ تتألف التوسان من عدد 5 من الفئات التي تصاحب كل منها مميزات معينة وسعر يرتبط بها، وفي المجمل فان هذه السيارة تتبع فئة السيارات الرياضية وما تتمتع به من محرك بسعة 1600 سي سي تربو يكون رباعي الأسطوانات، فضلا عن ناقل حركة سباعي السرعات يتصل بالمحرك.
توسان 2023 الفئة الأولى
مواصفات هيونداي توسان 2023 الفئة الأولي سمارت Smart
- تتمتع السيارة بعدد من وسائل الراحة مضاف إليها وسائل امن وأمان.
- كما يوجد بالسيارة عدد 6 من الوسائد الهوائية.
- أما الفرامل مانعة للانغلاق بخاصية التوزيع الالكتروني EBD.
- وتعتمد السيارة عدد من برامج الأمن والتي منها برنامج التوازن عند المطبات العالية آو الصعود إلى المرتفعات HAC HDC.
- كذلك بالسيارة فرامل يد كهرباء بها نظام تعليق تلقائي Auto Hold
مواصفات توسان الفئة الثالثة
تمكنت الفئة الثالثة من توسان بالإعلان عن نفسها بوضوح عن طريق احتوائها على كافة مواصفات الفئة الأولي والثانية، بالإضافة إلى مزايا جديدة لا توجد في الفئات السابقة:
- تزود السيارة في هذه الفئة بجهاز يعمل على تحذير المسافات الأمامية.
- فضلا عن نظام مراقبة ضغط الإطارات.
- بينما المرآة في الفئة الثالثة تكون داخلية ذاتية التعتيم.
- أما المصابيح الأمامية بالسيارة فإنها تكون بإضاءة LED مزودة بجهاز تحكم.
سعر توسان في مصر
مع الزيادة الأخيرة التي تعرض لها السوق المصري للسيارات في الشهور الأخيرة، فقد وصل سعر سيارات هيونداي توسان إلى 20 ألف جنيه مصري زيادة عن السعر الأصلي لها، وذلك بالنسبة لكافة الفئات الخمس التي تتألف منها توسان:
- يبلغ سعر الفئة الأولى ما يقارب من 595 ألف جنيه.
- بينما الفئة الثانية إلى 625 من الجنيهات المصري.
- أما الفئة الثالثة فإنها تكون بنحو 660 ألف.
- والفئة الرابعة بسعر 715 ألف.
- تتبعها الفئة الأخيرة لتوسان بسعر 755 ألف جنيه مصري.
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