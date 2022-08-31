نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق العملاق الياباني.. مواصفات وسعر كورولا 2023 مزيج من التكنولوجيا مع الرفاهية والفخامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتفصيل تعرف على مواصفات وسعر كورولا 2023 وفقاً لأخر تحديث للأسعار تم الكشف عنه من قبل الوكيل الحصري لسيارات تويوتا بمصر، مما لا شك فيه أن هذا الاسم رائد في مجال صناعة السيارات خاصة سيارات السيدان المدمجة والتي تم طرحها بالأسواق لأول مرة في 1966، ومن ذلك الوقت تبدع الشركة في تقديم سياراتها بمواصفات قياسية وشكل فريد وبأسعار مناسبة، فقد نجحت في تحقيق مبيعات تصل إلى أكثر من 45 مليون نسخة حتى هذه اللحظة، وكورولا متواجدة بسوق السيارات المصري ب 11 فئة لكل واحدة السعر الخاص بها؟

مواصفات وسعر كورولا 2023 في مصر

تأتي سيارة كورولا بمنظومة قوة هجينة حيث تبلغ قوة المحرك حوالي 120 حصان وسعة تصل إلى 1.6 لتر رباعي الأسطوانات وذلك للفئات الأقل، مع ناقل حركة يتيح لك الاختيار ما بين الاستخدام اليدوي أو الاستخدام الأتوماتيك ب6 سرعات مختلفة، مع تصميم جبار للمصابيح الأمامية LED.

إلى جانب شاشة عرض بيانات مقاس 7 أنش خاصة بلوحة العدادات، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة تعطي مظهر رياضي جذاب للسيارة، أما النسخة الأخرى من السيارات ذات الفئة العليا تأتي بمحرك سعته تصل إلى 1.8 لتر وقوة تصل إلى 167 حصان، وعزم دوران يصل إلى 305 نيوتن بناقل حركة يعمل بشكل اوتوماتيكي من نوع CVT مثل الفئات الأقل.

التجهيزات القياسية لسيارات تويوتا كورولا 2023

الفئة الأولى منها تأتي بأحدث تجهيزات الأمان ABS-EBD، بالإضافة إلى نظام خاص بمساعدة المكابح BA، نظام حماية عالي ضد السرقة فضلاً عن نظام HAC الخاص بالسير على المرتفعات ونظام الثبات الإلكتروني VSC، مع تزويد السيارة بوسائد هوائية أمامية، وإضاءة نهارية LED بالمصابيح الأمامية مع تزويدها بأفضل مكيف هواء أوتوماتيكي.

سعر كورولا 2023 بعد الزيادة الأخيرة

تويوتا كورولا الفئة الاولى أكتيف مانيوال بلغ سعر البيع الخاص بها 430 ألف جنيه.

أيضا وتويوتا كورولا الفئة الثانية أكتيف بلس سعر بيعها 460 ألف جنيه.

كما ان السيارة تويوتا كورولا الفئة الثالثة أكتيف أوتوماتيك سعرها وصل إلى 475 ألف جنيه.

علاوة على ذلك السيارة وتويوتا كورولا الفئة الرابعة كمفورت سعرها الحالي 490 ألف جنيه.

وتويوتا كورولا الفئة الرابعة كمفورت سعرها الحالي 490 ألف جنيه. أيضا تويوتا كورولا الفئة الخامسة سمارت سعرها الحالي 500 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك السيارة تويوتا كورولا الفئة السادسة كمفورت بلس سعرها الحالي 510 ألف جنيه.

تويوتا كورولا الفئة السادسة كمفورت بلس سعرها الحالي 510 ألف جنيه. بينما تويوتا كورولا الفئة السابعة سمارت فتحة سقف سعرها الحالي 540 ألف جنيه.

تويوتا كورولا الفئة السابعة سمارت فتحة سقف سعرها الحالي 540 ألف جنيه. والسيارة تويوتا كورولا الفئة الثامنة GR سعرها الحالي 590 ألف جنيه.

أيضا السيارة تويوتا كورولا الفئة التاسعة اليجانس سعرها الحالي 730 ألف جنيه.

فيدو السيارة Toyota Corolla 2023

في الختام عضنا لكم مواصفات وسعر كورولا 2023 في مصر السيارة الأكثر شعبية في العالم ومعشوقة الملاين قمة التكنولوجيا اليابانية.