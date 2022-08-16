نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا برادو 2023 تتحدى السيارات….اهم موصفات سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO ومميزاتها الهائلة واسعارها في البلاد التى لا تقبل المنافسه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم موصفات سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO ومميزاتها الهائلة واسعارها في البلاد، كل محبي اقتناء السيارات المميزة ابحث عن مواصفات ومميزات السيارة هذه السيارة في مصر والسعودية والتي تباع باسعار هائله لجميع ومنها السيارة التويوتا برادو فسوف لذلك سوف نوضح في هذا المقال مواصفات هذه السيارة الجديدة واسعارها في مصر والسعودية.

اهم موصفات سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO

تتلخص مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO في الآتي:

محركه فيمكن المستخدمين أن يختار من محركاتها لأنها تشتمل على محركات:

المحرك الاول داخل سيارة تويوتا برداو سعة 2.7 لتر وعدد اسطوانات وأربع أسطوانات وقوته 164 حصان وقوة عزمه 24 نيوتن/متر

وهو محرك اوتوماتيكي بدفع كلي ويستهلك وقود 124 لتر كل 100 كيلو متر.

ومعدل تسارعها 13.5 ثانية وهذا يجعل سرعتها 100 كيلو متر من الثبات

المحرك الثاني في سيارة تويوتا برداو سعة 3 لتر بنزين وعدد اسطوانات أربع اسطوانات وقوتهم 161 حصان وقوة عزمه 400 نيوتن لكل متر

ويتضمن ناقل حركة أوتوماتيكي ودفعه كلي ان يستنفذ وقود 8.5 لتر لكل 100 كيلو متر

ومعدل تسارعها 11.7 لتصبح سرعتها 100 كيلومتر من الثبات.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2023

يبحث كلا من المصريين والسعوديين عن ثمن السيارة تويوتا برادو 2023 لمزاياها الكثيرة التى تتمثل فيما يلي:

أداء سيارة تويوتا برادو قوي جدا حتى في الطرق الشاقة سيارة موثوق فيها لدرجة كبيرة إلى جانب اعتمادها

قوي جدا حتى في الطرق الشاقة سيارة موثوق فيها لدرجة كبيرة إلى جانب اعتمادها تشتمل على تجهيزات ومعدات قياسية كثيرة

سياره تويوتا برداو انيقه من من الداخل وجذابه

عيوب سيارة تويوتا برادو 2023

على الرغم من المميزات الهائلة للسيارة تويوتا برادو 2023 إلا انها تحتوي على معدل عيون والتي تتمثل في الآتي:

المساحه في الصف الثالث ضيقه السياره عليها بدرجة تؤثر على ركوبها جيدا

محرك البنزين الخاص بها غير موفر في

سعرها مبالغ فيه

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 بالسعودية

يبلغ سعر السيارة من 168 الف ريال الى 223,000 ريال

تتراوح أسعار السيارة تويوتا برادو 2023 من. 168000

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في الإمارات

يصل متوسط سعر السياره في الامارات إلى 153.400 درهم

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في مصر