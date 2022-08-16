نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسي الجبار وصل البلاد…سيارة لادا نيفيا LADA Niva 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس في معظم البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفيا LADA Niva 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، السيارات متعددة التصاميم والأشكال والأنواع والكثير من الماركات المختلفة للسيارات ومن أحد أنواع السيارات هي سيارة لادا نيفيا والتي لها مميزات عديدة وأحبها الكثيرون وأصبحت منتشرة بشكل واسع وأصبحت مرغوبة لدى الكثير كما أن لها إصداران وتم إطلاق كلاهما في الكثير من الدول المختلفة، ويمكن الحصول عليها بالإضافة إلى ميزة التقسيط عند شرائها التي توفرها العديد من معارض السيارات ومن الأفضل أن يكون شراؤها من الشركة نفسها . سيارة لادا نيفيا LADA Niva 2022 بمواصفات عالمية السيارة ذات شكل جديد وعصري ولذلك تعتبر سيارة رياضية ذات استخدامات متنوعة SUV.

تتميز السيارة بفتحة سقف بانورامية.

محرك سيارة لادا نيفيا 2022 ذو سعة 1600 سي سي وقوته 114 حصان مع وجود ناقل يدوي

ذو سعة 1600 سي سي وقوته 114 حصان مع وجود ناقل يدوي والإصدار الثاني من السيارة ذات دفع رباعي ومحرك السيارة 200 سي سي وقوته 168 حصان

مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

الفرامل لها نظام حديث تعمل به وهو نظام الحقن الإلكتروني، ومانع انغلاق ذات نوع ABS.

السيارة مزودة بعجلات بلاستيكية وبالتالى يزيد من متانتها بحيث لا تنكسر أبدا.

جنط السيارة مقاس 15 بوصة.

مزودة بخاصية دعم الاتصال بالواي فاي والبلوتوث وشحن الهاتف.

تتميز بأن لها مخرجان وهما USB, AUX.

يمكن تشغيل سيارة لادا نيفيا 2022 باستخدام زر التشغيل ولا حاجة لمفتاح.

باستخدام زر التشغيل ولا حاجة لمفتاح. عجلة القيادة مزودة بخدمات متعددة منها التحكم في الوسائط المتعددة والرد على مكالمات الهاتف.

مزودة بمكيف ثنائي الفتحة من السهل استخدامه يتميز بكفاءته العالية. عيوب سيارة لادا نيفيا 2022 من عيوب السيارة ذات الدفع الرباعي أن لها بابين وليس 4.

صالون سيارة لادا نيفيا 2022 حجمه صغير وضيق وبالأخص ركاب المقاعد الخلفية.

حجمه صغير وضيق وبالأخص ركاب المقاعد الخلفية. الإصدار الأول منها ناقل الحركة في السيارة يدوي.

موديل السيارة 2000 سي سي.

ثبات السيارة على الطرق السريعة ليس كبير.

حقيبة السيارة ليست كبيرة ولا تأخذ أشياء عديدة.

محرك سيارة لادا نيفيا 2022 بطئ في الإستجابة حيث أنها سيارة SUV وليست من نوع سيدان. سعر سيارة لادا نيفيا 2022 قامت شركة أفتوفاز بإطلاق سيارة لادا نيفيا عام 2022 في العديد من الدول ويختلف سعرها على حسب البلد في روسيا سعرها 623 ألف روبل روسي الإصدار الأول، والإصدار الثاني سعر 711 ألف روبل روسي.

سعر السيارة في السعودية الإصدار الأول 36850 ريال سعودي، ولم يتم إطلاق الإصدار الثاني بالسعودية.

في الولايات المتحدة الأمريكية سعر الإصدار الأول منها 8582 دولار، والإصدار الثاني سعر 9735 دولار.

سعر السيارة في مصر لم يتم تحديده من الشركة بعد ولكن حسب المصادر من الخبراء فإن سعرها ما بين 183 ألف جنيه و 220 ألف جنية مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الروسي الجبار وصل البلاد…سيارة لادا نيفيا LADA Niva 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس في معظم البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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