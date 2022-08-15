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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كراون 2023 المتوقع في السعودية نقدمه لكم مع المواصفات المعلن عنها من موقع شركة تويوتا للسيارات الرسمي، حيث تعد toyota crown 2023 السيارة الأقوى بمواصفات ستدهشكم، والتي نتناولها معكم اليوم بكل تفاصيلها مع السعر المتوقع الإعلان عنه في توكيل عبداللطيف جميل المملكة العربية السعودية.

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 المتوقع في السعودية، السيارة الأقوى toyota crown 2023

تضم سيارات تويوتا كراون 2023 أفضل المواصفات من حيث قوة المحرك، فهي من السيارات السيدان ذات التصميم الهيكلي المنحوت الذي منحها مظهر فريد بالنسبة لسيارات السيدان، فهي تأتي بتصميم غير مألوف ميزها بين كل سيارات توكيل تويوتا الياباني، هذا مع تميزها بنظام الدفع الرباعي الذي من غير المألوف صدوره في السيارات السيدان.

تويوتا كراون

من المتوقع أن تكون أحد أقوى السيارات في السعودية من تويوتا وهذا بفضل مجموعةنقل الحركة الهايبرد ماكس، مع القوة الكهربائية للتحكم بالسيارة، بجانب الشكل المغناطيسي التي صممت به السيارة والذي بدورة جذب إنتباه المستخدمين من الوهلة الأولى، فاللون الأحمر مع الأسود زاد من غهامتها وأعطاها مظهر جذاب، مع تصميم للعجلات ليس له مثيل.

كراون

تأتي السيارة كراون 2023 بالمواصفات التالية وفقًا لما هو معلن على موقع تويوتا الرسمي،هذا ومن المتوقع أن يتم طرحها بعدة إصدارات في المملكة، ونترككم مع المواصفات:

محرك هجين قوي من فئة هايبرد ماكس بقوة 340 حصان.

معدل إستهلاك الوقود هو 28 ميلا لكل جالون.

نظام الدفع رباعي قياسي.

toyota crown

نظرا لحداثة إصدار السيارة نجد سعر السيارة toyota crown 2023 غير محدد، ولكن متوقع أن يتم طرحها في توكيل عبداللطيف جميل تويوتا السعودية بسعر يتراوح بين 190,000 ريال سعودي و 19,500 ريال سعودي، حيث أن سعر السيارة في الوقت الحالي هو 50,000 دولار أمريكي تقريبًا.

طرحنا عليكم تفاصيل مواصفات السيارة تويوتا كراون 2023 المنتظر إصدارها داخل المملكة العربية السعودية في وقت قريب، حيث تم طرح السيارة بالفعل داخل اليابان، كما قدمنا لكم السعر التقريبي المتوقع أن تصدر به السيارة في سوق السيارات السعودية، وللمزيد من أخبار السيارات نرجو منكم الضغط على زر المتابعة.