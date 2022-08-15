نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الياباني وصل البلاد….سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس تعتبر سيارة تويوتا كراون 2023 من أفضل أنواع السيارات والتي يهتم الكثيرون بالبحث عنها من أجل شرائها، بالإضافة إلى أن لها العديد من المواصفات المميزة والتي تجعلها حلم بالنسبة للكثيرين الذين يريدون اقتنائها، كما يوجد لها أكثر من موديل وفي سطور المقال التالي سوف نوضح أبرز مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كراون 2023 بالإضافة إلى سعرها في الأسواق. سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كروان 2023 بمواصفات ومميزات عالميه مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كراون 2023 هناك الكثير من المواصفات والمميزات التي توجد في سيارة تويوتا كراون 2023 ومنها ما يلي:

يوجد بالسيارة حساسات خلفية بالإضافة إلى كاميرا خلفية من أجل مراقبة الطريق أثناء ركن العربية، كما يوجد بها نظام تحذير عند الاصطدام الأمامي وكذلك مثبت للسرعة.

يوجد بالسيارة شاشة لمس مقاس 10.5 بوصة وتعمل على أنظمة أندرويد أوتو وأمازون ألاسكا و آبل كار بلاي.

تحتوي السيارة على 4 سماعات ستيريو للصوت.

يوجد بالسيارة بمحركين المحرك الأول يعمل بنظام الكهرباء ذات قوة 138 حصان 4 سلندر ذات سعة 1.8 لتر، وكذلك 1800 سي سي، وتتسارع من حيث الثبات إلى 100 كم في وقت حوالي 9.2 ثانية. محرك السيارة الثاني كهربائي أيضاً ذات قوة 193 حصان و 4 سلندر ذات سعة 1.5 لتر، 2000 سي سي، وتنتقل من الثبات حتى 100 كم في غضون 7.5 ثانية.

تحتوي السيارة على منفذ Usb وكذلك نقطة اتصال واي فاي، كما أن الراديو بها يعمل بالقمر الصناعي.

تحتوي السيارة على مصابيح ضبابية أمامية وكذلك مرايا جانبية بها سخانات.

يوجد بالسيارة الكثير من وسائل الآمان والحماية مثل الوسائد الهوائية لمقعد السائق وكذلك للمقعد الأمامي، وكذلك وسائل هوائية جانبية.

من أهم مميزات السيارة أنها صغيرة الحجم كما أنها مصنوعة من أجود الخامات وتصميمها الداخلي رائع. سعر سيارة تويوتا كراون 2023 يبلغ سعر السيارة من الفئة الأولى Xli حوالي 76 ألف ريال سعودي.

أما سعر الفئة الثالثة Xli Executive Mr حوالي 86 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية يبلغ سعرها 80 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الرابعة حوالي 92 ألف ريال سعودي.

الفئة الخامسة سعرها حوالي 92 ألف ريال سعودي أيضاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الياباني وصل البلاد….سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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