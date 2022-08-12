نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ملكة الفخامة رينج روفر 2022 الجديدة والسعر المتوفر في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة المسؤولة عن تصنيع سيارة رينج روفر منذ بداية انطلاقها في الأسواق هي شركة بريطانية والجدير بالذكر أن هذه السيارة استطاعت أن تحقق نجاح باهر منذ بداية طرحها في الأسواق إلى وقتنا هذا ، حيث قامت الشركة المصنعة من خلال المؤتمر الأخير الذي انعقد في لندن أوضحت به كافة تفاصيل هذه السيارة لهذا العام والذي جعلها من أفضل سيارات العام وتتمتع بمزايا وفخامة عالية ويعتبر ذلك من أكثر أسباب انتظار العديد لطرح هذه السيارة بشكل رسمي في الأسواق. مواصفات رينج روفر ٢٠٢٢ التصميم العام للسيارة عصري وحديث، وفى نفس الوقت يوجد به منحنيات تعطي منظر جذاب للسيارة ولكن ليست حادة أو مؤذية لغيرها.

هذا الإصدار من هذه السيارة لهذا العام تأتي مدعمة بالحرمات الهجينة وهي نوعية من المحركات المطورة حديثا والتي تتميز بأن وزنها أخف مقارنة بالمحركات العادية ولكن ذات قوة وجهد عالى للغاية.

التكنولوجيا المدعمة في هذه السيارة متطورة للغاية.

تتمتع بقدر عالى من الثبات على أن نوع طريق والفضل في ذلك يرجع إلى العجلات الطويلة والعريضة مما يضمن قيادة سهلة وسلسلة وثابته حتى لو كانت الطريق وعرة وصعبة للغاية. مميزات عامة في سيارة رينج روفر ٢٠٢٢ السيارة متوفر بها خيارات من حيث عدد المقاعد فيوجد ٤ وهى المعتادة وأيضا أصبح يتوفر ٧مقاعد.

شاشة متعددة اللمس توجد في كل مقطورة داخل السيارة منفصلة عن غيرها من الشاشات.

السيارة تدعم جميع الأجهزة الإلكترونية سواء أند رويد أو أيفون.

أصبحت السيارة متوفرة بألوان جديدة وعصرية وذلك لتناسب جميع الأذواق مع مراعاة استخدام أفضل الخيوط والجلود في صناعة مقاعد ومقطورات السيارة الداخلية وكل محتوياتها الداخلية.

لا تتأثر هذه السيارة بشكل سريع أو مهما بلغ قوة التأثير ومدة التعرض له فيما يتعلق بالعوامل الجوية. سعر رينج روفر ٢٠٢٢ بما أن هذه السيارة بريطانية فإن سعرها يبدأ في لندن من ٩٤.٤٠٠ الف جنيه استرليني.

في حين يبدأ سعرها في المملكة العربية السعودية من ٤٩٩.٦٧٥ ألف ريال سعودي ويمكن أن يصل متوسط السعر إلى ٨٥٣.٢٠٠ ألف ريال سعودي.

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