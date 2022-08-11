نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا يارس 2023 وأسعار سيارة السيدان صغيرة الحجم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا يارس 2023 ، في مقالة اليوم سوف تتعرفون على أجدد سيارات تويوتا Yaris 2023، وهي السيارة التي تبدو وكأنها نسخة صغيرة الحجم من سيارة تويوتا كورولا وتلك السيارة الجديدة التي نعرفكم عليها اليوم تحمل شكل خارجي يشبه الأخت الأكبر سيارة كورولا سيدان وللمزيد من المعلومات عن تلك السيارة التي ظهرت بشكل رسمي في جيلها الرابع في تايلاند، والتي تحمل اسم Toyota Vios في بعض الأسواق العالمية، كما أنها تمثل فئة سيارة سيدان صغيرة سعرها معقول فتابعونا.

مواصفات تويوتا يارس 2023

سيارة تويوتا يارس الجديدة تحمل شكل خارجي يشبه شقيقة Yaris 2023 الأكبر وهي سيارة كورولا 2023 سيدان. وذلك لكي يغطي الشبك الأمامي الكبير لمعظم الصدام. كذلك يحيط بالسيارة مصباحان أماميان يتصلان من خلال قطعة مزخرفة. أما من الجوانب يبدو أن المظهر الخاص بـ مواصفات تويوتا يارس 2023 عضلي أكثر. كما تحمل السيارة لمسات رياضية بعض الشيء. كذلك تأتي السيارة بإطارات 16 إنش. وننتهي إلى خلفية السيارة حيث توجد مصابيح خلفية تصل للزاوية. كما أن بها لمسات توفر قدر أكثر من الديناميكية الهوائية وهي أقرب لنمط هوية سيارات فاست باك صاحبة السقف المنحني. كذلك من الممكن أن تطلب Yaris 2023 الجديدة بلمسات إضافية رياضية (اختيارية). وهذا جزء من حزمة Presto. كما أن Yaris 2023 توفر امتدادات للصدام. وبالإضافة للعتبات الجانبية وتضيف جناح لامع خلفي.

داخلية يارس ٢٠٢٣ تحمل تصميم بسيط. وهو يتضمن استخدامه مواد للتنجيد مثل :

جلد Yaris 2023 الصناعي الأحمر.

الصناعي الأحمر. شاشة لمس وسطية بحجم 9 إنش لنظام الترفيه والمعلومات.

مجموعة عدادات شبه رقمية بمقاس 7 إنش مع الأزرار المدمجة وذلك خلف عجلة القيادة الجديدة.

مواصفات تويوتا يارس 2023 تم توفير فيها 4 منافذ USB.

تم توفير فيها 4 منافذ USB. السيارة بها تكييف هواء أوتوماتيكي بفتحات تهوية لجميع الركاب.

كذلك السيارة بها إضاءة محيطة بها 64 لون.

كما أن السيارة بها نظام صوت Pioneer بــ 6 سماعات.

تويوتا يارس تتمتع بفواصل لحيز الأمتعة في الصندوق الخلفي.

سيارة تويوتا يارس 2023

تعتمد سيارة تويوتا يارس الجديدة على منصة دايهاتسو الجديدة DNGA. وهذا على عكس سيارة ياريس يارس هاتشباك التي تم تخصيصها للسوق الأوروبي. كما أن السيارة تعتمد على منصة TNGA-B. وهذا يجعل السيارة يبلغ :

طول السيارة 4.425 ملم.

وعرض السيارة 1.740 ملم.

كذلك ارتفاعها 1.480 ملم.

كما يبلغ مواصفات تويوتا يارس 2023 قاعدة عجلاتها 2.620 ملم.

قاعدة عجلاتها 2.620 ملم. السيارة أطول بمقدار 70 ملم بالمقارنة بجيلها السابق من هذه السيارة اليابانية.

أما بالنسبة لميكانيكا سيارة تويوتا يارس فهي :

تعتمد Yaris 2023 أتيف جديدة على محرك VVT-iE من اسطوانتين.

أتيف جديدة على محرك VVT-iE من اسطوانتين. بسعة 1.2 لتر بقوة 93 حصان أي ما يعادل 94 حصان أوروبي PS.

كذلك السيارة تبلغ 110 نيوتن متر من عزم الدوران.

كما أن Yaris 2023 يتصل مع قير اوتوماتيكي (سوبر) CVT-i.

يتصل مع قير اوتوماتيكي (سوبر) CVT-i. كذلك يوفر المحرك الطاقة لمحور السيارة الأمامي عبر نظام دفع العجلات الأمامي.

وضعيات قيادة تويوتا يارس تتضمن : الاقتصادية ايكو (Eco)، والعادي (Normal) ، والرياضية (Sport).

يارس 2023 كم سعرها ؟

كما تأتي سيارة تويوتا يارس الاقتصادية الجديدة. مع مجموعات السلامة لتويوتا. كما أنها تتضمن العديد من الأنظمة المساعدة للسائق ومن ضمنها :

مثبت السرعة التكيفي.

كذلك التنبيه من حركة المرور الخلفية.

وكذلك مراقبة النقاط العمياء.

أما عن أسعار تويوتا يارس فسوف يتراوح يارس ٢٠٢٣ سعر الجديدة بنسخة أتيف في تايلاند بين 15.232 دولار أمريكي. وذلك يعادل 57.120 ريال سعودي. وصولاً إلى مواصفات تويوتا يارس 2023 لتبلغ 19.472 دولار أمريكي. وهذا يعادل 73.020 ريال سعودي.