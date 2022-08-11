toyota yaris 2023 الجديدة كليا الآن في الأسواق السعودية والخليجية تعرف على السعر والمواصفات

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عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن وصول سيارتها toyota yaris 2023 إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وتعتبر سيارات تويوتا من أفخم أنواع السايارات التي لها العديد والعديد من المميزات والخواص التي تجعلها السايرة الأكثر مبيعا في المملكة، فبجانب سيارة تويوتا يارس هناك العديد من سيارات الشركة اليابانية التي لها مكانة خاصة في نفوس السعوديين مثل سيارات لاند روفر ذات الدفع الرباعي، والتي دائما ما تزين مرآب السعوديين ويستخدمونها لرحلات التنزه والمغامرة الصحراوية، أما سيارة تويوتا يارس 2023 فهي من نوع السيدان التي تتميز بدرجة ثبات عالية جدا على الطريق مما يمنحها ميزة فوق باقي مثيلاتها من السيارات السيدان.

toyota yaris 2023

وبعد الإعلان عن تصميم السيارة منذ فترة تم الإعلان عن مواصفاتها القياسية التي جاءت كالتالي:

مقدمة رياضية ذات شكل جذاب.

محرك بنزين سعة 1.5 لتر.

المحرك يتميز بأربعة أسطوانات.

القدرة الخاصة بالسيارة تصل إلى 105 حصان.

عزم السيارة يقدر بحوالي 140 نيوتن.

ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

تنطلق السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر / الساعة من وضع الثبات في غضون 11 ثانية.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة 180 كيلومتر / الساعة.

مصباح التوقف من نوع LED.

مصابيح هالوجين أمامية.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية مضادة للتشويش.

مقعد السائق قابل للتعديل من حيث الارتفاع والانخفاض.

شاشة عرض مقاس 7 بوصة تعمل بخاصية اللمس بالإضافة إلى مدخل USB، وكذلك شاشة متعددة الألوان لعرض معلومات السيارة.

نظام مراقبة ضغط الإطارات للمحافظة على أمان السيارة.

نظام فرامل ABS المانع للانزلاق.

وسائد هوائية للسائق والمقعد المجاور له.

جهاز إنذار ارتداء حزام الأمان.

حزام الأمان الخلفي للأطفال.

نظام توزيع الفرامل الإليكتروني

سعر تويوتا يارس 2023 عبد اللطيف الجميل

وأعلنت شركة عبد اللطيف الجميل كبرى شركات السيارات في المملكة عن عرض سيارة toyota yaris 2023 في معارضها المنتشرة بالمملكة في فئاتها الثلاثة بأسعار متفاوتة، وتأتي أسعار السيارة كالآتي:

النوع الأول بناقل حركة يدوي طراز السيارة Y 1.3L MT2023 بسعر إجمالي قدره 58 ألف ريال سعودي.

الطراز الثاني سيارة تويوتا يارس صالون بناقل حركة أوتوماتيكي Y 1.5L CVT 2023 بسعر إجمالي قدره 62 ألف ريال سعودي.

النوع الثالث وهو أعلى الأنواع كفاءة وأكثرها ميزة هو Y+ 1.5L CVT 2023 والذي يبلغ سعره 72 ألف ريال سعودي.

سعر toyota yaris 2023 في بعض الدول العربية

ويختلف سعر السيارة الجديدة من تويوتا اليابانية حسب بلد البيع، حيث يتراوح سعر سيارة تويوتا يارس 2023 في الإمارات من 60 ألف درهم إماراتي وحتى سعر 70 ألف درهم إماراتي، أما في الكويت فيتراوح السعر بين 4700 دينار كويتي إلى 5200 دينار كويتي،