نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات من عبداللطيف… تويوتا لاندكروزر 2022 بتقسيط أقل من 900 ريال سعودي على 5 أعوام في المقال التالي

تعد مجموعة عبداللطيف جميل من أكثر المجموعات المعروفة في السعوديه بعروضها القوية على السيارات بأنواعها، حيث انها تقوم بعمل عروض تقسيط علي السيارات الجديده وبأسعار مناسبه جدا لكثير من الناس، مما يجعلها محط أنظار واهتمام كثير من الناس المحبين للسيارات، ومن ضمن تلك العروض هو عرض التقسيط على سيارة لاند كروزر 2022، وهذه السيارة من السيارات الفخمة والجميلة والتي تتمتع بكثير من المزايا والكماليات، وايضاً يمكن القول بأنها تتمتع بسعر عالي جدا ولكنه مناسب لها، وفيما يلي شرح تفاصيل التقسيط وذكر نقاط هامة عن السيارة تويوتا لاند كروزر. مميزات تتمتع بها سيارة تويوتا لاندكروزر تتمتع سيارة لاندكروزر ببعض المميزات والكماليات التي تجذب أنظار العملاء لها، ومنها المحرك القوي الذي يتكون من 8 اسطوانات، هذا بجانب أن سعتها تصل إلى 3.5 لتر.

أما بالنسبة للقوة الحصانية فإنها تبلغ مقدار 409 حصان، عند الحديث عن عزم الدوران فإنه يبلغ مقدار 649 نيوتن/ متر.

ويكون محرك سيارة تويوتا لاندكروزر متصل أيضًا بناقل حركة اوتوماتيكي والذي يتكون من 10 سرعات.

أما بالنسبة إلى الأبعاد التي تتميز بها السيارة فهي كالاتي: فعند الحديث عن الطول فإنها تصل إلى 4950 مم.

أما العرض فنرى أنها تبلغ 1978 مم، واخبراً طول قاعدة العجلات فانها تصل الى 2849 مم. تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من مجموعة عبداللطيف قامت مجموعة عبد اللطيف جميل بعمل عروض رهيبه علي سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ليتسني الفرصة للكثير من محبي هذه السيارة من شرائها والتمتع بها وبمظهرها الجميل والانيق.

ويبدأ سعر السيارة تويوتا لاندكروزر من 226.400 ريال.

وقد أوضحت مجموعة عبداللطيف جميل أن امكانية تقسيط سعر سيارة تويوتا لاندكروزر متاح، وعلى فترة تصل إلى خمس سنوات، بقسط شهري يصل الي 868 ريال سعودي.

فترة تصل إلى خمس سنوات، بقسط شهري يصل الي 868 ريال سعودي. ولكن المبلغ الأولي أو الدفعة الأولى التي يتم تسديدها من سعر هذه السيارة فقد وصل إلى 192.509 ريال سعودي.

هذا ويصل مبلغ السداد الاخير أو القسط الأخير من مبلغ السيارة تويوتا لاندكروزر لـ 104.144 ريال سعودي.

هذا بالاضافه إلى أن مجموعة عبداللطيف قامت بتوفير ضمان يصل إلى عامين، ويكون مقدم من مجموعة معارض عبداللطيف جميل نفسها. عمر شويل - جدة عروض السيارات من عبداللطيف… تويوتا لاندكروزر 2022 بتقسيط أقل من 900 ريال سعودي على 5 أعوام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض السيارات من عبداللطيف… تويوتا لاندكروزر 2022 بتقسيط أقل من 900 ريال سعودي على 5 أعوام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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