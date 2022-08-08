لمحبي الفخامة والدقة في التصميم… اليكم تويوتا لاندكروزر 2022 بسعر خيالى أقل من 900 ريال مقسمة على خمس سنوات

تعد مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية من أكبر المجموعات التي تعمل بتجارة السيارات بنظام الكاش والتقسيط، وتقدم المجموعة كل فترة أقوى العروض على أنظمة التقسيط، بأقل قسط شهري وأطول فترة سداد، ومع الارتفاع الهائل في أسعار السيارات الحديثة، قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل عرض قوي لا يقاوم على المركبة الجديدة تويوتا لاندكروزر 2022، وسوف نوافيكم تفاصيل هذا العرض الجبار من حيث قيمة القسط الشهري، وكذلك مدة سداد باقي الدفعات.

السيارة تويوتا لاند كروزر 2022

طرحت مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي للعلامة التجارية تويوتا بالمملكة العربية السعودية أحدث اصدارات شركة تويوتا اليابانية، السيارة لاند كروزر 2022 وذلك بجميع فئاتها وألوانها، وتتميز السيارة لاند كروزر 2022 ببعض المواصفات الفنية والتجهيزات الداخلية التي تجعلها من السيارات كثيرة الطلب عليها الفترة المقبلة، ومن أهم هذه المواصفات والمميزات:

تعتمد السيارة لاند كروزر 2022 على محرك قوي يتكون من 8 أسطوانات، بسعة 3.5 لتر، يولد قوة حصانية تبلغ مقدارها 409 حصان، أما عزم الدوران فيبلغ 649 نيوتن/متر.

يتصل هذا المحرك القوي بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

أما من حيث أبعاد تويوتا لاندكروزر 2022 فتبلغ الأبعاد الخارجية لهيكل السيارة كالتالي:يبلغ الطول 4950 مم.

بينما يبلغ العرض 1978 مم.

أما طول قاعدة العجلات 2849 مم.

وزن السيارة 2619 كجم.

تحتوي السيارة على العديد من التجهيزات والكماليات الحديثة التي مكنت مالكها من خوض تجربة قيادة فريدة من نوعها ويمكن تلخيص تلك الكماليات فيما يلي

إمكانية فتح باب السيارة بدون مفتاح من خلال الريموت، ثلاث وضعيات خاصة بالقيادة، دعم التطبيقات الذكية مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو

كما تحتوي على وصلة USB، و AUX، مكيف هواء يعمل بنظام نانو EX.

تقسيط تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل

يقدم عبد اللطيف جميل عروض تقسيط قوية على المركبة تويوتا لاند كروزر 2022، حيث يبدأ سعر المركبة من 226.400 ريال، ويمكن تقسيط هذا المبلغ على خمس سنوات بقسط شهري يبلغ 868 ريال، ويبلغ قيمة أول دفعة سداد 192.509 ريال، بينما يبلغ قيمة القسط الأخير 104.144 ريال، كما توفر المجموعة ضمان عامين كاملين الأمر الذي يُعد تيسيرًا كبيرًا في السداد.