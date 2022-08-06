نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط بدون دفعة أولى والسداد على 60 شهر أو أقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط بدون دفعة أولى والسداد على 60 شهر أو أقل، نبرز لكم من خلال تقريرنا اليوم أفضل عروض تقسيط السيارات المستعملة في السعودية لهذا الأسبوع. العرض الأول على سيارة كيا سبورتاج مستعملة موديل 2021 فئة LX، سيارة عائلية حمراء اللون وصل عدادها إلى حوالي 60 ألف كم قابل للزيادة وهي متواجدة بمعارض عبداللطيف جميل في جدة. السيارة متوفرة للبيع كاش بمبلغ 86 ألف و825 ريال شامل الضريبة، كما يمكن تقسيطها على 60 شهر بدون دفعة أولى بقسط شهري 1846 ريال ودفعة أخيرة تصل إلى 26 ألف ريال.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

العرض التالي على سيارة كيا سيراتو مستعملة موديل 2018 فئة فليت الأساسية، سيارة سيدان فضية اللون حمراء اللون وصل عدادها إلى حوالي مائة وتسعين ألف كم قابل للزيادة وتتواجد في جدة بمعارض عبداللطيف جميل. السيارة متوفرة للبيع كاش بسعر 45 ألف و425 ريال شامل الضريبة، كما يمكن تقسيطها على 48 شهر بدون دفعة أولى بقيمة 1193 ريال للقسط الشهري، وذلك بالاضافة إلى دفعة أخيرة تصل إلى تسعة آلاف ريال.

كما تضمنت عروض بيع السيارات المستعملة بالتقسيط سيارة تويوتا فورتشنر دفع رباعي موديل 2020 فئة جي اكس 2، سيارة عائلية بيضاء اللون وصل عدادها إلى حوالي مائة وخمسين ألف كم قابل للزيادة وتتواجد في جدة. السيارة بحالة الوكالة متوفرة للبيع نقداً بمبلغ 101 ألف ومائتي ريال والسعر شامل الضريبة، كما يمكن تقسيطها على خمس سنوات بدون رسوم أو مقدم، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 2320 ريال وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة حوالي عشرين ألف ريال.

تقسيط سيارات مستعملة بدون دفعة أولى

العرض الأخير ضمن عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بجدة على سيارة هيونداي سوناتا 2020 الفئة القياسية، سيارة سيدان رمادية اللون وصل عدادها إلى حوالي خمس وستين ألف كم. السيارة وكالة من الداخل والخارج ولا يوجد بها رش أو عيوب، وهي متوفرة للبيع نقداً بسعر 85 ألف ومائة ريال شامل الضريبة، كما يمكن تقسيطها على خمس سنوات بدون رسوم أو الحاجة إلى سداد دفعة أولى، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 1951 ريال وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة حوالي سبعة عشر ألف ريال.