وحش الثلوج السداسي.. تويوتا هايلكس IT 44 اقوي سيارة في الاسواق بمواصفاتها العالمية الخرافية ولا في الاحلام

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حش الثلوج السداسي.. تويوتا هايلكس IT 44 وأخيرًا ظهرت سيارة تويوتا هايلكس IT 44 المقدمة للعام الجاري 2022م من شركة “تويوتا” اليابانية إلى جميع أسواق المملكة العربية السعودية بجميع الفئات المقدمة بها، تعد سيارة تويوتا هايلوكس 2022 هي واحدة من أفضل السيارات اليابانية المقدمة والتي تم إصدارها في نهايات عام 2021م وتم إطلاقها إلى جميع أسواق السيارات في عام 2022م، وسنقوم بتقديم شرح تفصيلي للسيارة من أبرز مميزاتها حتى عيوبها وأسعارها المقدمة بها في السوق السعودية. مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا هايلكس IT 44 قاعدة عجلات السيارة تعمل على تعزيز صلابة السيارة بنسبة 80% مع 20% من مكونات السيارة الجديدة.

تم إجراء بعض التعديلات على السيارة حيث تم تقديم بعض النوابض الجديدة لجهاز التعليق.

سعة محرك السيارة تبلغ 3000 سي سي (3.0 لتر) وهو محرك يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

سعة محرك السيارة تبلغ 750 لتر وصندوق السيارة الخلفي سعته التخزينية 1400 لتر.

مقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 17 إلى 18 بوصة ومزودة بنظام تبريد قوي.

مصابيح السيارة الأمامية مصنوعة من الليد لإضاءة نهارية وليلية.

السيارة مزودة بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية ومزودة بنظام الراديو الرقمي.

مزودة أيضًا بحساسات ركن أمامية وخلفية وزجاج قوي غير قابل للكسر.

تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي والدخول يتم بدون استخدام المفاتيح.

يتم كشف النقاط العمياء على طول الطريق ومزود بكاميرا محيطية. سعر سيارة تويوتا هايلوكس 2022 في سوق السعوية سعر السيارة بمحرك يعمل بالدفع الثنائي من النوع الديزل سعة محركها 2400 يبدأ من 91 ألف ريال سعودي.

بينما سعر السيارة بسعة محرك 2700 سي سي يبدأ من 97 ألف ريال سعودي.

أما سعر السيارة فئة جي إل إكس موديل 2022 تبدأ من سعر 100 ألف ريال سعودي سعته 2700 سي سي.

وسعر فئة جي إل بسعة محرك 2400 سي سي يبدأ من 105 ألف ريال سعودي. الفرق بين تويوتا هايلوكس 2021 وتويوتا هايلوكس 2022 سيارة تويوتا هايلوكس تختلف عن سيارة العام الماضي من حيث أنها من أفضل سيارات البيك آب ويتم التحقق من ذلك بخصوص التعليق الخفي.

النوابض اللولبية متطورة أكثر من الفئة السابقة وتصميم السيارة الخارجي أكثر جاذبية من السيارات الأعلى تجهيزًا. عمر شويل - جدة وحش الثلوج السداسي.. تويوتا هايلكس IT 44 اقوي سيارة في الاسواق بمواصفاتها العالمية الخرافية ولا في الاحلام - ثقفني

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