نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الأكثر كفاءة..سيارة كيا سبورتاج 2023 بتصميم ومواصفات وسعر خيالي في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

كيا سبورتاج 2023 لديها العديد من المواصفات والميزات الرائعة من بين أنواع السيارات التي تتميز بتصميمها الحديث والمعاصر، كيا سبورتاج 2023 هي سيارة كروس أوفر من الجيل الخامس وتتنافس مع العديد من الموديلات المعروفة، مثل ميتسوبيشي إكليبس كروس وفوكس واجن تيجوان ونيسان إكس تريل وشيفروليه أكوا يونيكس وتويوتا RAV4، يقدم السوق مجموعة واسعة من الموديلات بسمات مميزة من حيث المظهر الخارجي والمواصفات الداخلية. مواصفات كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة تحتوي السيارة على محرك احتراق داخلي سعة 1.6 لتر وأربع أسطوانات يولد 177 حصانًا و 195 رطلاً من عزم الدوران.

مزود بناقل حركة يدوي بست سرعات وناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بحوالي سبع سرعات مختلفة.

18 حصانًا و 308 أرطال لكل زوج يتم إنتاجها بواسطة محرك الديزل سعة 2.0 لتر.

الجزء الداخلي للسيارة فسيح للغاية ومليء بوفرة من المعلومات المتطورة.

يمكنك قيادة سيارة كيا سبورتاج 2023 بعدة طرق بسبب محركها المواجه للأمام.

مع مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية مقاس 12 بوصة

تعمل الشاشة التي تعمل باللمس بفضل تقنية اللمس

السيارة مجهزة بأكياس هوائية أمامية وجانبية وبها نظام للتحكم في المناخ.

تحتوي السيارة على مقاعد رياضية تمامًا مثل نظام الكبح.

يتم تثبيت السيارة عن طريق نظام توزيع إلكتروني مضاد للحصار. محركات كيا سبورتاج 2023 تم إصدار كيا سبورتاج 2023 في مجموعة متنوعة من الطرز بخيارين مختلفين للمحرك أولهما يحتوي على أربع أسطوانات. تعمل بقوة 159 حصانًا بالإضافة إلى زوجين يُعتقد أنهما 192 نيوتن متر. تبلغ سعة المحرك 2 لتر ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات. أما الخيار الثاني فهو محرك رباعي الأسطوانات وثماني أسطوانات بقوة 180 حصانًا بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ حوالي 265 نيوتن متر وسعة 1.8 لتر وعلبة تروس DCT بستة نسب قياسات كيا سبورتاج لعام 2023 يبلغ طول كيا سبورتاج 466 سم وطولها 166 سم وعرضها 186 سم. قاعدة العجلات المقدرة 277 سم. تبلغ السعة التقديرية لصندوق سيارات كيا سبورتاج 2023 637 لترًا. تأتي إطارات سبورتاج 2023 في مجموعة متنوعة من النماذج تتراوح من 17 إلى 19 بوصة. سعر كيا سبورتاج 2023 وبحسب ما ورد سيتم طرح يا سبورتاج في السوق السعودي في الفئة الأولى والتي قد يبلغ سعرها حوالي 97 ريالًا سعوديًا.

أما الفئة الثانية من المركبات فقد تباع بنحو 120 ألف ريال سعودي.

سيتم طرح فئة ثالثة من المركبات مقابل 120 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة قنبلة الموسم الأكثر كفاءة..سيارة كيا سبورتاج 2023 بتصميم ومواصفات وسعر خيالي في المملكة العربية السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة الموسم الأكثر كفاءة..سيارة كيا سبورتاج 2023 بتصميم ومواصفات وسعر خيالي في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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