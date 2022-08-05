نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مواصفات فورد اكسبلورر 2023 وأسعارها في الدول العربية؟ تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات فورد اكسبلورر 2023 وأسعارها ، تم الكشف بشكل رسمي عن سيارة فورد اكسبلورر 2023 الذي تم تجديدها بالنسخة الجديدة المخصصة للبيع في السوق الصيني ، كما أن تلك النسخة قد حصلت على شاشة حجم 27 إنش وفي تلك المقالة سنتحدث عن أسعار فورد وسيارة Ford Explorer 2023 ومميزاتها وداخليتها وحجم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، كما سنتحدث عن اقتحامها وبشدة مجال التكنولوجيا ومميزات السلامة والمحرك أيضاً، كل ذلك وأكثر سوف تعرفونه في المقالة التالية فتابعونا.

مواصفات فورد اكسبلورر 2023 وأسعارها

“حينما يلتقي التطور الأمريكي مع التطور الصيني” تلك هي الطريقة التي تفضلها شركة فورد لكي تصف نتيجة الكشف عن سيارة Ford Explorer 2023 الجديدة التي تباع في الصين. كما أنه تم تصنيف Ford car على أنها سيارة جديدة تماماً. حيث أنه لو أنك من المهتمين بسيارات الدفع الرباعية ستكون هي المثال الأمثل لك. لكن السيارة في الواقع هي مجرد تحديث للجيل الحالي من سيارات Ford Explorer 2023.

أما عن مواصفات فورد اكسبلورر 2023 وأسعارها ومحركها فهي :

محرك رباعي الأسطوانات به شاحن توربيني. كما أن Ford تعطي لعشاق طراز explorer ST محرك سداسي الأسطوانات V6 مع ناقل حركة أوتوماتيكي. والمحرك مجهز بـ10 سرعات للحصول على المزيد من الطاقة.



والذي يظهر من تصميم Ford Explorer 2023 أنها حصلت على حجم أكبر في شبكها الأمامي. كما أنها استخدمت الكروم بشكل أكبر. وذلك بينما الشبك كان محاط بمصابيح LED أمامية تم إعادة تصميمها بالكامل.

Ford Explorer 2023 وتغييراتها

المظهر الجانبي لـ أنواع سيارات فورد واسعارها أن هذه بإطارات معدنية بمقاس 21 إنش. وذلك مع مروحة التيربو. كما أن هناك المزيد من التغييرات في الخلف حيث تأخذ المصابيح الخلفية هوية عصرية ممتدة ورفيعة. كما تظهر كلمة “Explorer” البارزة على بابها الخلفي مكان شارة Ford. بحيث أصبح شكل السيارة المعتاد البيضاوي الأزرق أقل بقليل بين مصابيح السيارة الخلفية. كما ينضم إليه شريط من الكروم أوسع من ذي قبل.

كذلك إذا جلست من زاوية السائق ستلاحظ مساحات الشحن الجانبية وذلك على الباب الأمامي. كما أنه كان التغيير الأكثر ظهوراً هو مواصفات فورد اكسبلورر 2023 وأسعارها حيث في لوحة العدادات شاشة تعمل باللمس بمقاس 27 إنش. كانت في سيارة فورد ايفوس. كما أن هناك أزرار لتعديل وضعية مقعد السائق بأكثر من 6 اتجاهات. كذلك تم نقل فتحات التهوية المركزية لمستوى منخفض لكي يفسح المجال للشاشة العملاقة الممتدة عبر جانب الركاب من لوحة قيادة Ford.

ford explorer 2023 price سعر فورد اكسبلورر 2023

الجمهور يتساءل عن إمكانية تطبيق تلك التغييرات على النسخ التي ستباع في السوق الأمريكي والأسواق العالمية الأخرى. موقع Ford Authority ينفي ذلك. حيث يقول أن هذه التعديلات ستُخصص للسوق الصيني فقط. مع بقاء النسخة الأمريكية دون تغييرات كبيرة.

أما عن أسعار فورد في الدول المختلفة فهي :

ford explorer 2023 price بالدولار يبدأ من 35 ألف دولار أمريكي.

بالدولار يبدأ من 35 ألف دولار أمريكي. وذلك يعادل 127.540 ريال سعودي في السعودية.

وبالتالي تبلغ في مصر 350 ألف جنية مصري.

كما تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي.

أما بالنسبة للإمارات فتصل إلى 130 ألفاً.

مواصفات فورد اكسبلورر 2023 وأسعارها من المقرر أن يفتتحوا باب طلبات الشراء على النسخة الجديدة في السوق الصيني في 11 أغسطس. وذلك مع بدء إنتاج السيارة في 7 نوفمبر.