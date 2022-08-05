نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تويتا اليابانية تفصح عن سيارة برادو 2023 الجديدة كليا وموعد طرحها في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عملاقة صناعة السيارات اليابانية شركة تويوتا عن سيارة برادو 2023، وهي السيارة التي وقع في غرامها العديد من عشاق سيارات الدفع الرباعي في الوطن العربي، وفقا لتصريحات مطوري الشركة عن السيارة الجديدة التي من المقرر أن يتم طرحها في الأسواق في الوطن العربي في الشهر القادم، وأعلنت الشركة عن إصدارين من إصدارات السيارة، حيث يختلف المحرك في كلا الطرازين اللذين أعلنت عنهما الشركة، وتقوم الشركة كل عام بإجراء تحديثات مختلفة على السيارة لتتناسب مع الأذواق المختلفة، وتعد سيارة برادو امتدادا لسيارات لاند روفر التي نجحت الشركة من خلال هذا الطراز في السيطة على أسواق سيارات الدفع الرباعي خاصة في دول الخليج العربي.

مواصفات سيارة برادو 2023 الجيل الأول

وعن المواصفات القياسية التي ستأتي بها السيارة في الجيل الأول فهي كالآتي:

محرك السيارة يكون بسعة 2.7 لتر.

يتكون المحرك من أربع اسطوانات بقوة 164 حصان.

ويكون عزم قوة المحرك 246 نيوتن.

ويستهلك المحرك 12.4 لتر بنزين لقطع مسافة 100 كيلومتر.

أما عن السرعة فحدث ولا حرج حيث تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومترفي مدة 13.5 ثانية من الثبات.

مواصفات سيارة برادو 2023 الجيل الثاني

أما الجيل ىالثاني من السيارة برادو فيأتي بالمواصفات التالية:

محرك السيارة يكون بسعة 3 لتر.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات بقوة 161 حصان.

يكون عزم قوة المحرك 400 نيوتن.

تستهلك السيارة 8.5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر.

أما السرعة فتستغرق السيارة 11.7 ثانية إلى سرعة 100كيلومتر.

مميزات وعيوب 2023 prado

وهناك العديد من المميزات التي تتميز بها السيارة الجديدة من شركة تويوتا منها:

تعتبر السيارة من السيارات الموثوقة والمعتمدة في الأسواق العربية. كما تعتبر السيارة من أكثر السيارت ثباتا على الطرق الوعرة. صلابة السيارة وهيكلها الخارجي يجعلها تتعامل بسهولة مع المواقف الصعبة.

أما إذا تحدثنا عن عيوب السيارة فقد تكون العيوب التي تم الإعلان عنها ويحاول المطورون تداركها فهي كالآتي:

ارتفاع السيارة من الداخل يؤثر على جلوس الراكب داخلها. الاستهلاك العالي للوقود في محركات السيارة يعتبر من أكثر عيوب السيارة.

سعر سيارة برادو 2023

أما سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في أكبر الأسواق العربية فسوف تكون كالآتي: