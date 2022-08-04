وحش السيارات وصل البلاد…سيارة تويوتا برادو 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس

سيارة تويوتا برادو 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، هي سيارة لها استخدامات متعدده ومن أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية، يقدمها الوكيل الرسمي لمجموعة عبد اللطيف جميل فإن سيارة تويوتا برادو 2023 تحتوي على عدد من الطرازات والفئات المتنوعة لكي يستطيع الأشخاص الاختيار بينهم حيث قدم بعض الإصدارات منها مثل لاند كروزر برادو عالميا، وذلك من شركة تويوتا في عام 2011 وهذه السيارة الرياضية تتميز بأنها كبيرة الحجم و تخضع لعملية تحديث سنه 2017 وهي الآن في الجيل الرابع من سيارات برادو، وسوف نعرض مواصفات برادو 2023 ومميزاتها وعيوبها وأيضا سعرها في مصر والسعودية.

سيارة تويوتا برادو 2023 بمواصفات عالمية

تمتلك سيارات تويوتا برادو 2023 العديد من المواصفات المتميزة وهي على النحو التالي :

السيارة تحتوي على عدة خيارات من المحركات والتي تكون منها 2.7 بنزين وثلاثة لتر ديزل وأربعة لتر بنزين.

ويكون المحرك الأول

بنزين بسعة 2.7 لتر بنزين.

وعدد الاسطوانات أربع أسطوانات.

والقوة الحصانية لها 164 حصان.

والعزم الخاص به 246 نيوتن لكل لتر.

ونقل الحركة أوتوماتيك الدفع.

واستهلاك الوقود 12.4 لتر لكل 100 كم.

معدلات التسارع 13.5 ثانية لتكون في السرعة 100 كيلو متر من الثبات.

المحرك الثانيه

تكون سعة المحرك كبيرة وتبلغ ثلاثة لتر بنزين.

بينما يكون عدد الاسطوانات فيها أربع أسطوانات.

وتصل القوة الحصانية في السيارة إلى 161 حصان.

والعزم إلى 400 نيوتن لكل متر ناقل.

الحركة اوتوماتيك والدفع فيها كلي.

بالاضافة إلى استهلاك الوقود والذي يكون 8.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

ويكون معدل التسارع بها 11.7 ثانية فتكون سرعتها 100 كيلو متر فيها الثبات.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2023

تتميز السيارة بأنها على درجة عالية من الموثوقية والاعتمادية.

تتميز بقوة الأعداء في السيد بالطرق الوعرة.

وتتميز تويوتا برادو بالكثير من التجهيزات القياسية.

وتتميز بقوة وصلابة الهيكل في السيارة الذي يساعد بشكل كبير للتعامل مع المواقف الصعبة.

عيوب سيارة تويوتا برادو 2023

لها بعض العيوب مثل باقي السيارات البسيطة وهي كالتالي :

ضعيفة المساحة في الصف الثالث.

سياره تويوتا برادو تكون بارتفاع يؤثر على جودة الراكب.

السيارة ليست اقتصادية في استهلاك الوقود وخاصة محركات البنزين.

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في مصر

ق يصل سعر سيارة تويوتا بردوا 850 إلى 1000000 جنية.

وسعر سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية

يتراوح سعرها حوالى 168 ألف ريال إلى 223 ألف ريال سعودي .

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في الامارات