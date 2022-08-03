سعر تويوتا كراون 2023 Toyota Crown في السعودية وأهم مواصفاتها

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عمر شويل - جدة تعرف على سعر تويوتا كراون 2023 Toyota Crown وأهم مواصفاتها، التي عادت بعد مدة قدرها 5 سنوات إلى سوق السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، وتندرج سيارة تويوتا كراون موديل عام 2023 تحت فئة سيارات كروس أوفر وسيدان، فهي تجمع بين الأناقة والفخامة بتصميمها الخارجي الجذاب، إلى جانب العملية والراحة بحيث توفر مساحة فسيحة بالمقصورة الداخلية، تتيح للركاب تجربة إنتقال مريحة وآمنة، ويوفر إرتفاعها عن الأرض إمكانية السير على الطرق المختلفة، وفي التالي نتعرف على أهم مواصفات سياراة تويوتا كراون الجديدة وسعرها، وموعد إطلاقها في الأسواق السعودية والعالمية كذلك.

تويوتا كراون 2023 Toyota Crown

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إطلاق سيارتها الجديدة كراون موديل 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأسواق العالمية في أواخر العام الحالي، على أن تكون متوفرة بأسواق المملكة السعودية في الشهور الأولى من العام المقبل 2023، ووفرت من السيارة ثلاثة فئات وهي الفئة XLE، والفئة Limited، والفئة Platinum.

مواصفات سيارة تويوتا كراون 2023

تعمل سيارة تويوتا كراون بنظام الدفع الرباعي، وتوفر أنماط متنوعة للقيادة، كما توفر شركة تويوتا خيارين للمحرك الهجين بسيارتها الجديدة كراون 2023، تتميز السيارة بفئتيها XLE و Limited بمحرك هجين وناقل حركة متغير CVT، أما عن الطراز البلاتيني Platinum فهو يتميز بمحرك Hybrid Max القوي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 6 سرعات متفاوتة، بحيث تعتمد على:

محرك هجين رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر + 3 محركات كهربائية تولد قوة 236 حصانًا.

المحرك الثاني محرك هجين رباعي الاسطوانات 2.4 لتر + شاحن توربيني + محرك كهربائي واحد، ويولد قوة 340 حصانًا.

سعر تويوتا كراون 2023

يقدر سعر سيارة تويوتا كراون الجديدة وفقًا لـ Car and Driver بالنسبة للفئة XLE بسعر 41000 دولار أمريكي، والفئة Limited سقدر سعرها 45000 دولار أمريكي، أما عن الفئة Platinum فيقدر سعرها بحوالي 49000 دولار أمريكي، بينما لم تعلن شركة تويوتا عن الأسعار الفعلية لسيارة تويوتا كراون الجديدة بفئاتها المختلفة.

عرضنا لكم أهم مزايا ومواصفات سيارة toyota crown 2023، بالإضافة إلى السعر المعلن عنه في المملكة السعودية لفئاتها المختلفة، تابعوا معنا كل ما هو جديد في عالم السيارات بالمملكة السعودية عبر موقعنا هذا.