نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرا مهما كان دخلك هتمتلك سيارة سيارات مستعملة تقسيط رخيصة بالسعودية سيارات بسعر يبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تقسيط هناك نظام تمويل جديد للسيارات، وهذا النظام ساري في المملكة العربية السعودية، وتم اتباع هذا النظام الكثير من معارض بيع السيارات المستعملة، وهذا النظام عبارة عن تعاقد يتم بين البائع والمشتري، وهو أن للمشتري الحق باستخدام السيارة ولكن لم يحصل على انتقال الملكية إلا إذا تم تسديد كل قيمتها المحددة في العقد، وهذا النظام بغرض التسهيل على المواطنين السعوديين الراغبين في امتلاك سيارة أو حتى الغير سعوديين وهم المقيمين في المملكة العربية السعودية، تابعو معنا الان. هذا المقال للتعرف على تفاصيل الموضوع.

اقوى وافضل عروض تقسيط سيارات تويوتا 2022 من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات

سيارات مستعملة تقسيط رخيصة بالسعودية

يمكن الحصول على سيارة مستعملة باقل قسط شهري، كما يوجد العديد من الموديلات المختلفة حسب المناسب لدى المشتري، ومن أبرز الموديلات المتاحة هيونداي، أو نيسان، أو تويوتا، أو شيفروليه، وغيرها الكثير من الأنواع الأخرى المميزة، ويتم الحصول على هذه العروض من معارض عبد اللطيف جميل الموجودة في المملكة العربية السعودية.

سيارات مستعملة تقسيط

هناك أنواع مختلفة من السيارات التي يمكن الحصول عليها من معرض عبداللطيف جميل في السعودية ومن أهم هذه الأنواع كالآتي:

سيارة رينو دوكو مستعملة للبيع تقسيط

يمكن الحصول على هذا النوع من السيارات موديل 2019، السيارة تتميز بالكثير من المميزات، واذا تم الحصول على السيارة كاش فسوف يكون سعرها 31.050 ريال، أما إذا تم الحصول عليها بنظام التقسيط فيتم دفع 758 ريال سعودي بشكل شهري.

سيارة شيفروليه طراز 2019 مستعملة بالتقسيط

من افضل انواع السيارات موديل 2019، وهي هاتشباك مستعملة، لها لون فضي مميز، ولها العديد من المواصفات المميزة، سعر السيارة إذا تم الحصول عليها كاش من معارض عبد اللطيف جميل هو 27.332 ريال سعودي اما سعرها بالتقسيط هو 667 ريال شهريًا.