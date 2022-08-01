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عمر شويل - جدة تعرف على كيفية تغيير لوحات السيارات القديمة بأخرى جديدة بالسعودية، لا بد من وجود اللوح على السيارات، وإن عدم وجود اللوحة على السيارات يُعرض أصحابها للمسائلة القانونية وللمخالفات، وغالبا ما تتعرض اللوح إلى عوامل جوية قد تسبب الضرر بها وفي بعض الأحيان لا يمكن قراءتها بوضوح تام. ولا بد من تغيير لوحات السيارات القديمة حيث لا بد من تواجدها بطريقة واضحة على السيارات ووسائل النقل المختلفة.

ولذلك فإن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية تتيح لمالكي السيارات بتغيير لوح السيارات التالفة بلوح أخرى جديدة وذلك عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات تمكنهم من تقديم طلبات تغيير لوح السيارات القديمة.

تغيير لوحات السيارات القديمة

أتاحت إدارة المرور في السعودية إمكانية تغيير لوح السيارات القديمة بأخرى جديدة إلكترونيا، ويتم تقديم هذه الخدمة المميزة عن طريق منصة أبشر. حيث يتعرض كل منا إلى تلف لوحة السيارة الخاصة به بشكل أو بآخر، سواء كان ذلك بالتلف أو الكسر أو مر عليها زمن طويل. ولذلك يرغب الكثير من الأفراد المقيمة داخل المملكة العربية السعودية في تغيير لوح السيارات خاصتهم.

يمكن للأفراد تقديم طلبات تغيير اللوح القديمة والحصول على أخرى جديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توفير تأمين للسيارة ساري المفعول.

توفير رخصة السيارة مع توفير نسخة مصورة منها.

يجب توفير الاستمارة الخاصة باللوحة السيارة المراد تغيير لوحتها.

لا بد من الالتزام بالفحص الدوري للسيارة.

خطوات تغيير لوحات السيارات القديمة

يمكنك تقديم طلب تغر لوحة السيارة بعد إتمام الخطوات السابقة. ويتم تغيير لوحات السيارات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما ذكرنا سابقاً، ومن خلال اتباع خطوات التالية والتي يجب اتباعها عند التقديم على طلب الحصول على رقم لوحة جديد لسيارتك:

الدخول قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

قم بالضغط على (المدفوعات الحكومية )، ثم اضغط على ( مدفوعات وزارة الداخلية ).

اضغط على ( المرور)، قم قم باختيار( إعادة إصدار لوحة المركبة ).

يجب عليك سداد الرسوم المخصصة لتغيير لوحة السيارة، وهي 100 ريال سعوديّ في حالة تغيير كل من اللوحتين الأمامية والخلفية.

عليك التوجه إلى أقرب فرع مرور في منطقتك حتى تحصل على نموذج تصريح مؤقت لإعادة إصدار لوحة السيارة.

الآن قم بتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، وهي (إدخال رقم السجل المدني )، ( إدخال رقم لوحة السيارة )، ( تحديد نوع التّسجيل ).

يمكنك الاستعلام عن الطلب الخاص بك بعد مرور أسبوعين كاملين، ثم توجه إلى إدارة المرور للحصول على لوحة سيارتك الجديدة.

شروط تغيير لوحة السيارة

حددت إدارة المرور والجهات المعنية الأخرى في المملكة مجموعة من الشروط يجب توافرها في من يرغب في تقديم طلب تغيير لوحة السيارة إلى لوحة جديد، جاءت هذه الشروط كالتالي:

يشترط تغيير لوحة السيارة فقط في حالة تلف أو كسر لوحة السيارة.

لا بد أن تكون السيارة المراد تغير اللوحة الخاصة بها باسم مالك واحد فقط.

تأكد من سريان صلاحية رخصة السيارة.

لابد من الالتزام بأداء الفحص الدوري للسيارة.

يجب التأكد من توفير صورة للسيارة الأصل وأيضا رخصتها.

يشترط توفير استمارة السيارة الأصلية مع توفير صورة عنها.

لا بد من التأكد من عدم وجود أي مخالفات على السيارة المراد تغيير لوحتها، ويمكنكم الاستعلام عن مخالفات المرور وأيضا سدادها عبر منصة أبشر الإلكترونية.

رسوم تغيير اللوحة القديمة

حددت إدارة المرور بالمملكة رسوماً رمزية على خدمة تغيير لوح السيارات، حيث تبلغ تكلفتها للسيارة الواحدة 50 ريال سعودي أو أقل. و100 ريال سعودي لتغيير اللوحتين الأمامية والخلفية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي ذكرنا فيه خطوات تغيير لوحة السيارة القديمة أو التالفة بلوحة جديدة. بالإضافة إلى قمنا بشرح شروط تغيير لوحة السيارة وكذلك رسوم تغييرها في السعودية.