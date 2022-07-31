وحش الموسم وصل السعودية.. سوزوكي فيتارا 2022 الاسطورة الفخمة بمواصفات واسعار جبارة

وحش الموسم وصل السعودية.. سوزوكي فيتارا 2022 ، مواصفات سوزوكي فيتارا 2022 التي أنتجتها شركة شركة مودرن موتورز التي تعد الجهة الرسمية لتوريد تلك السيارة في مختلف دول العالم بما فيها السعودية، حيث أنها كانت من الموديلات المميزة التي استطاعت أن تحوز كثير من الإعجاب وتوافرت بأعداد كبيرة نظرا للإقبال المتزايد عليها، وهي من السيارات التي تنتمي للفئات الرياضية ومع ذلك من الممكن استخدامها لأغراض متنوعة ومتعددة.

وحش الموسم وصل السعودية.. سوزوكي فيتارا 2022

هناك الكثير من الإضافات المميزة التي تنطوي عليها تلك السيارة، فهي تتنوع ما بين إمكانيات ترفيهية، وأنظمة حماية وتأمين، وكذلك توفر راحة للركاب أثناء وجودهم فيها مهما طال الطريق.

محرك سوزوكي فيتارا

هذا المحرك الجبار يمكنه تقديم قدرة توازي 115 حصان، كما أنه بسعة 1600 سي سي، وهذه القوة تسري بصورة مباشرة للعجلات مارةً بالتروس الأوتوماتيكية بعد عزم يصل حتى 156 نيوتن.

السيارة من أصحاب الدفع الكلي، وقادرة على السير منذ الخمول وحتى الـ 100 كم للساعة فقط في زمن قدره 13 ثانية، وهنا تستهلك البنزين بأقل من 6 لتر لقطع هذه المسافة.

تصميم سوزوكي فيتارا

يصل طول هذه الجميلة إلى 4.175 م، وهي كذلك تتمتع بعرض 1.775م.

ينتج هذا ارتفاع قدره متر واحد و610 سم.

التخزين في خلفية للسيارة مناسب، حيث أن هناك فراغ يكفي 375 لتر.

السيارة لها قاعدة طولها فقط 2 ونصف متر، والإطارات كافة من أنواع رياضية مميزة.

لم يقتصر الأمر على تلك الاحداثيات بل إن السيارة ذات جهة أمامية تقدم إضاءة Led، وكذلك فإن المرايا على الجوانب مضاف إليها كشافات للإشارات.

تصميم متميز ولمسات بارزة على بدن السيارة تتيح الحركة السريعة والسلسة بدون مقاومة كبيرة من الهواء عند الإسراع في السير.

تجهيزات سوزوكي فيتارا

السيارة متميزة في الأصل بفعل تجهيزاتها، حيث أنها تعمل بنظام التوزيع الإلكتروني الكامل، وهذا من أجل كبح السرعة فيها عند المواقف الطارئة.

وهناك أيضًا أكياس هوائية مرنة في المقاعد هدفها توفير الحماية عند الصدمات، ومزودة أيضًا بدواعم للفرامل، وحساسات للركون والثبات.

ومن الممكن أن يتم تثبيت الكرسي المخصص للرضع فيها، ونظام تحكم حركي كامل ومناسب مع الطرق المنحدرة.

تجهيزات أخرى ترفيهية داخل السيارة ووسائل تشغيل للوسائط التي قد ترغب في عرضها وتكييف الهواء وأيضا نوافذ زجاجية ونظام إقفال مثالي.

أسعار سيارة فيتارا