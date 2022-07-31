بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر اقوى سيارة يابانية للطرق الوعرة بالسعودية بمواصفات واسعار جبارة

بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023 ، باعتبار أن الوكيل الرسمي في المملكة العربية السعودية عبد اللطيف جميل الذي يعمل على استيراد السيارات بالسعودية بإصدارات عديدة ومختلفة، يقوم بتقديم أقوى عروض تقسيط على سيارات سوزوكي فيتارا 2023، تمتلك السيارة أقوى المواصفات والإمكانيات التي جعلتها من السيارات المفضلة التي تناسب الطرقات في المملكة السعودية، وقد قدم عبد اللطيف جميل عروض التقسيط على سيارات فيتارا موديل 2023 بالإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية للموقع بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي بالتحديد تويتر.

بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023

عملت شركة عبد اللطيف جميل على إطلاق مجموعة من العروض المتميزة على السيارات وكانت من ضمنها سيارة سوزوكي فيتارا 2023 التي تأتي بمجموعة مميزة من المواصفات.

تأتي السيارة بسعر يبدأ من 74.361 ألف ريال سعودي وبقسط شهري يبلغ 600 ريال ويتم السداد على 60 شهر والدفعة الأولى 51.196 ريال أما الدفعة الأخيرة فتكون 29.930 ريال والنسبة السنوية 23% ومصاريف الإصدار 343 ريال والضريبة المضافة الإجمالية 13.450 ريال.

مواصفات سيارة فيتارا 2023

تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات الرائعة والتي تجعلها من أفضل السيارات التي تناسب الطرقات الواعرة بالسعودية ومن أهم مواصفاتها التالي: