نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر اقوى سيارة يابانية للطرق الوعرة بالسعودية بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي
بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023 ، باعتبار أن الوكيل الرسمي في المملكة العربية السعودية عبد اللطيف جميل الذي يعمل على استيراد السيارات بالسعودية بإصدارات عديدة ومختلفة، يقوم بتقديم أقوى عروض تقسيط على سيارات سوزوكي فيتارا 2023، تمتلك السيارة أقوى المواصفات والإمكانيات التي جعلتها من السيارات المفضلة التي تناسب الطرقات في المملكة السعودية، وقد قدم عبد اللطيف جميل عروض التقسيط على سيارات فيتارا موديل 2023 بالإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية للموقع بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي بالتحديد تويتر.
بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023
عملت شركة عبد اللطيف جميل على إطلاق مجموعة من العروض المتميزة على السيارات وكانت من ضمنها سيارة سوزوكي فيتارا 2023 التي تأتي بمجموعة مميزة من المواصفات.
تأتي السيارة بسعر يبدأ من 74.361 ألف ريال سعودي وبقسط شهري يبلغ 600 ريال ويتم السداد على 60 شهر والدفعة الأولى 51.196 ريال أما الدفعة الأخيرة فتكون 29.930 ريال والنسبة السنوية 23% ومصاريف الإصدار 343 ريال والضريبة المضافة الإجمالية 13.450 ريال.
مواصفات سيارة فيتارا 2023
تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات الرائعة والتي تجعلها من أفضل السيارات التي تناسب الطرقات الواعرة بالسعودية ومن أهم مواصفاتها التالي:
- السيارة تمتلك محرك بسعة 1.6 لتر ما يعادل 1600 سي سي ويولد قوة تصل إلى 120 حصان.
- السيارة تستهلك وقود بقدر 5.5 لتر لكل 100 كم/ لتر.
- السرعة القصوى لها تبلغ 180 كم / ساعة.
- مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات يدور بمقدار 156 نيوتن متر.
- سعة خزان الوقود 47 لتر.
- كما يوجد بها ميزة الدخول الذكي وبها شاشة عرض الوسائط يصل حجمها 4.2 بوصة.
- يمكن عن طريقها يتم شحن الهاتف لاسلكياً لأنها تحتوي على مخرج يو إس بي.
- السيارة تدعم نظام الأندرويد وآبل كار بلاي.
- السيارة تتمتع بفرامل تمنع الانغلاق.
- أيضاً تحتوي على إنذار إلكتروني يمنع وقوع الحوادث وتمنع من أخطاء القيادة.
- تحتوي على عجلات رياضية بقياس 17 بوصة.
- يوجد بها سقف بانورامي.
- يوجد بها كثير من الأنظمة المتطورة ليون من السهل التحكم بالسيارة بشكل أكبر.
- تدعم خاصية الغلق التلقائي للأبواب وتتميز بالمقاعد الجلدية ذات التصميم البانورامي، كذلك تدعم التحكم الكهربائي.
- بها مشغل اسطوانات سي دي وبلوتوث مدخل يو إس بي.
- يمكن تثبيت السرعة للسيارة خلال فترة القيادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ600 ريال.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2023 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر اقوى سيارة يابانية للطرق الوعرة بالسعودية بمواصفات واسعار جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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