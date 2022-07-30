نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة أحدث موديل بالسعودية 2022 في المقال التالي

يسعى العديد من الأشخاص لشراء سيارة مستعملة حتى تسهل عليه أموره الحياتية، لهذا تكون خطواتهم الأولى في البحث هي العثور على سيارة حديثة تشمل متطلباته، بالإضافة إلى أن تكون بسعر مناسب لحالته المادية، لذا فقد قررنا اليوم توفير كافة المعلومات المفصلة حول السيارات المستعملة المتاحة للتنازل بدون مقابل داخل السعودية، على أن تكون حديثة الموديل، ولمعرفة تفاصيل السيارات المتوفرة كلٍ منها على حده تابعوا قراءة المقال التالي. سيارات للتنازل بدون مقابل بالسعودية كيا K8 2022 تتوافر السيارة بفئة السيدان واسعة المساحة، كما يتوافر بها محرك بناقل من النوع الأوتوماتيك كونها موديل 2022، وتتناسب مع فئة محدودي الدخل بهيئة مستعملة، ويكون عدد الكيلو الممشى يبدأ من 500 وحتى 900 ألف كيلو متر.

كما قد تم عمل صيانة لها مرة واحدة بعمر السيارة، وهي الآن بحالة جيدة تمامًا، والجدير بالذكر أن سيارة كيا K8 تتميز بلونها الأزرق الجذاب.

كذلك فهي تتبع بنك الراجحي الخاص بتمويل السيارات، ليكون عدد الأقساط المتبقية 54 شهرًا.

بالإضافة إلى أن قيمة القسط “2٫685 ريال” بـ الشهر، كما يكون مبلغ السيارة الاجمالي “195 ألف ريال”.

وتتوفر السيارة بمدينة جدة، بحالة كـ الجديدة تمامًا، وللتواصل مع المالك يرجى الاتصال على: (0540896608). هيونداي توسان 2022 السيارة موديل 2022، وتأتي من النوع الأوتوماتيك، كما أن لونها أزرق وهو المحبب لدي الكثير، بالإضافة إلى أنها تعد سيارة عائلية لما فيها من اتساع وراحة لمستخدميها، أيضًا فـ تتمتع بحاله جيدة، ويمكن الاعتماد عليها في كافة الأحوال، بجانب أن عدد الممشى من 5000 كيلو و حتى 9000 كيلو متر.

ويأتي مع السيارة ضمان مدة ثلاث سنوات، وقد تم دفع قسط شهري واحد، لتكون الأقساط القادمة 1٫805 كل شهر، على أن تدفع بانتظام في يوم 27 من الشهر.

بالإضافة إلى أن السيارة قد تم عمل صيانة لها بشكلٍ كامل، وتم تغيير الزيت الخاص بها.

وتتوفر السيارة بتمويل من البنك الراجحي، وباقي اقساط لمدة 60 شهرًا، ليكون مبلغ التمويل الخاص بها 145 ألف ريال سعودي.

حيث تم شراؤها في يوم 1 يونيو 2022، وتعد في حالة الجديدة تمامًا، وهي فقط تباع لدواعي السفر.

ويكون مكان تواجدها مدينة الرياض، وللتواصل (050033901). هيونداي أزيرا 2022 السيارة متوفرة باللون الرمادي وهي موديل 2022، وتكون واقعة تحت فئة السيدان.

أيضًا تتميز بمحركها الأوتوماتيك، كما تتبع تمويل بنك الراجحي، ليكون قيمتها “188 ألف ريال”.

بالإضافة إلى أن عدد الممشى الخاص بها من 10 ألف كيلو وحتى 19 ألف، وتتمتع السيارة بحالة ممتازة كونها خالية من المشاكل.

كما يكون القسط الشهري الخاص بها “2٫400 ريال سعودي”، وبهذا فإن عدد الأقساط المتبقية “57 قسط”.

وللتواصل مع المالك بمدينة الرياض عن طريق رقم: (0536206406). عمر شويل - جدة للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة أحدث موديل بالسعودية 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة أحدث موديل بالسعودية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.