انت الان تتابع خبر مواصفات واسعار السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن الوكيل المحلي للسيارة “سانج يونج” عن مواصفات واسعار النسخة تيفولي موديل 2022 والتى شهدت إرتفاعاً فى قيمتها السعرية بنسختيها العادية وإكس إل في XLV خلال يوليو الجاري، بمقدار يتراوح من 35 إلى 49 ألف جنيه ، وذلك نظراً لزيادة الطلب وقلة المعروض فى السوق المصرى .

اسعار السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022

ووفقاً لاحدث قائمة أسعار نشرها الوكيل المحلي للسيارة “سانج يونج” ، فزاد سعر الفئة الأولى كومفورت من تيفولي إلى 465 بدلًا من 430 ألف جنيه، والفئة الثانية ستايل بلس بسعر 520 بدلًا 485 ألف جنيه ، أما الفئة الأولى كومفورت من تيفولي إكس إل في بسعر 485 بدلًا من 445 ألف جنيه، والفئة الثانية ستايل بسعر 529 بدلًا من 480 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بإمكانيات تحفة “SsangYong” الجديدة تيفولي موديل 2022 ، فتأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 128 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 160 نيوتن.متر عند 4600 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ، بينما جاءت السيارة سانج يونج تيفولي XLV بنسبة طول قدرها 4480 مم، و 1660 مم للارتفاع، مع خزان وقود سعة 47 لترًا، مع عدة تقنيات للنسختين باختلاف الفئات المطروحة ومنها فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.