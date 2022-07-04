نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتسوبيشي باجيرو 2023 أقوى سيارة دفع رباعي في فئاتها أعرف الآن مواصفاتها وسعر pajero 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميتسوبيشي باجيرو 2023 ، هي إحدى السيارات سبورت الفاخرة من إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية. حيث أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي والتي تشبه كثيرا موديل أوتلاندر. وتشتهر هذه السيارة بكل فئاتها بالقوة والمتانة. وينتظر عشاق هذه السيارة في دول الخليج. خاصا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت العربية. نزول هذه السيارة للطرق الوعرة والمستحيلة. واليوم سوف نستعرض لكم مواصفات mitsubishi pajero 2023. كما سنستعرض لكم سعر السيارة الرياضية الجديدة في بعض الدول العربية. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفتي) فتابعوا معي التالي.

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2023

نحن الآن مع موعد جديد من الشركة اليابانية لإطلاق باجيرو 2023. بعد النجاح الساحق للنسخ السابقة من هذه السيارة الفاخرة. حيث أن السيارة تأتي من مواصفات خرافية في عام 2023. وسوف نبدأ الآن بمواصفات محرك السيارة.

حتى الآن لم يتم إطلاق سوى معلومة واحدة عن المحرك. حيث تأتي مواصفات mitsubishi pajero 2023 محرك توربيني هجين يعمل بالبنزين. كما يأتي بسعة لترية 2.4 لتر أي (2400 سى سي). ويولد قوة كهربائية نحو 135 كيلو واط. و180 قوة حصانية وعزم دوران 430 نيوتن لكل متر. مع ناقل سرعات أتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

ربما هناك محركات جديدة من نوع ديزل متعددة الأستخدامات سيتم الإعلان عنها مستقبلا في باجيرو 2023.

مواصفات mitsubishi pajero 2023 من الداخل

لا تتغير كثيرا مواصفات ميستوبيشي باجيرو 2023 عن الإصدار السابق. من حيث داخلية السيارة حيث تكون بنفس نمط SUV السابق. وتعتمد سيارة باجيرو 2023 على مقصورة داخلية فاخرة تحتوي على كسوة جلدية من نوع فاخر يتحمل الحرارة. وتتوسط المقصورة شاشة تعمل باللمس للترفيه. ويمكن أقترانها مع نظام أندرويد ونظام آبل كار. بجانب شاشة للعدادات أمام السائق لعرض المعلومات. كما تحتوي السيارة من الداخل على 7 مقاعد للركاب مع إمكانية طي الجزء الخلفي من المقاعد وأستخدام بدلا منها أغراض يتم وضعها مكان الجزء الخلفي. كما تتميز سيارة PAJERO 2023 بمواصفات للتكييف يمكن التحكم به من الخلف.

ميتسوبيشي باجيرو 2023 من الخارج

mitsubishi pajero 2023 ليس هناك تغييرا كبيرا في شكل PAJERO 2023 حيث تعتمد mitsubishi على مصابيح من نوع LED وشبكة أكثر شراسة. كما تتوسط هذه الشبكة علامة ميتسوبيشي باجيرو 2023 من النيكل غير قابل للصدأ. كما تأتي من ألوان رائعة تعطيك الفخامة والرقي.

سعر باجيرو 2023 في الدول العربية

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023 في الأسواق العالمية سوف يصل إلى 46 ألف دولار أمريكي. وما يعادله بالريال في المملكة العربية السعودية حيث تصل سعر PAJERO 2023 في السعودية حوالي 128 ألف ريال سعودي. وفي الإمارات العربية المتحدة حوالي 98 ألف درهم إماراتي غير شامل قيمة الضريبة على هذه السيارة.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا على أهم مواصفات mitsubishi pajero 2023. والتي سيتم نزولها في الربع السنوي الأخير من هذا العام. كما تعرفنا أيضا على سعر PAJERO 2023 المقترح في الأسواق العالمية والعربية. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.