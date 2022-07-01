القنبلة الروسية الاسطورة.. لادا نيفا برونتو السيارة الفخمة اقوى واسرع سيارة بمواصفات عالية واسعار جبارة

القنبلة الروسية الاسطورة.. لادا نيفا برونتو السيارة الفخمة ، أعلنت شركة أوتوفاز الروسية الرائدة في صناعة السيارات عن فتح باب الحجز لسيارتها لادا نيفا برونتو موديل 2022 والتي تشتهر باسم لادا برونتو 4×4 المتميزة، والتي تأتي بتصميم مميز للغاية على الطراز القديم، ولكن الفئة الخاصة بالسيارة جديدة، والتي قد جاءت مختلفة كليًا عن التصميم السابق لسيارة شيفروليه، كما أن السيارة تحتوي على مصدات بلاستيكية وإعادة تصميم الشبكة ومزودة بمصابيح ضباب وبطانات أقواس للعجلات البلاستيكية وكذلك عتبة حماية جانبية، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتحدث باستفاضة عن سيارة لادا نيفا برونتو.

القنبلة الروسية الاسطورة.. لادا نيفا برونتو السيارة الفخمة

تم تطوير العديد من المواصفات والمميزات لسيارة لادا نيفا برونتو موديل 2022:ـ

قد تم تطوير مستويات كتم الصوت والاهتزاز بالسيارة.

السيارة تضم جنوط بمقاس 15 بوصة وإطارات قوية مناسبة مع كافة التضاريس مع وجود شبك أمامي جديد.

سيارة برونتو 2022 تعتمد على محرك طبيعي ذات سعة 1.7 لتر ينتج عنه قوة تقدر بقوة 83 حصان وذات عزم دوران تصل حتى 129 نيوتن متر.

تحتوي على الدفع الرباعي مع وجود ناقل حركة يدوي والعمل بسعة 5 سرعات مختلفة مع وجود أقفال تفاضلية أمامية وكذلك خلفية.

تضم المعدات الاختيارية للسيارة لوحة ضوئية على السطح والطلاء مموه خاصة من خواصه الواعرة والتي قد لا تزال ومتوفرة بسعر مناسب.

جاءت المقصورة الداخلية للسيارة بالكثير من التحديثات المستوحاة من الإصدار ترفل، وتتمتع المقصورة بوجود لوحة قيادة جديدة، مع وجود مقاعد مريحة وتتمتع بتقنية التدفئة، حتى أنظمة مكيف الهواء جديدة، تحتوي على إضاءة داخلية حديثة، وتحسين خواص عزل الضوضاء وكذلك الاهتزازت حتى تجعل المقصورة مريحة للغاية للركاب.

أسعار سيارة لادا برونتو 2022

لم تقم الشركة الروسية بالإعلان عن سعر سيارة برونتو بالتحديثات الجديدة ومع هذا فمن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة الحالية ما بين 632,90 تصل حتى 717,900 روبل روسي، فيما يعادل 134 وتصل حتى 152 ألف جنيه مصري، ومن المتوقع أن لا تتعدى السيارة الجديدة ذلك الأسعار، ويذكر أن كان الإصدار الأول لسيارة برونتو قد تم تقديمه بعام 2017، حيث أنها تضم الكثير من التجهيزات المتعلقة بالطرق الواعرة منها زيادة ارتفاع الخلوص الأرض للمقارنة بالنسخة العادية.