انت الان تتابع خبر أسعار السيارات الجديدة بالأسواق المصرية .. بـ 120 ألف هتركب الزيرو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الأخيرة، استقرت أسعار السيارات الجديدة بالأسواق المصرية، بعد ارتفاعها من 30% إلى 40% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسنتعرف في هذا التقرير على سعر ومواصفات بعض من السيارات والتي تكون على النحو التالي:

أسعار السيارات الجديدة بالأسواق المصرية:

سيارة زوتي Z100 2020: مانيوال ومتوسط السعر 120 ألف جنيه.

سيارة سوزوكي ألتو 2021: مانيوال ومتوسط السعر 126 ألف جنيه.

سيارة سوزوكى اسبريسو 2021: مانيوال ومتوسط السعر 146 ألف و900 جنيه.

سيارة بروتون ساجا 2021: مانيوال ومتوسط السعر 166 ألفًا و900 جنيه.

سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021: مانيوال ومتوسط السعر 171 ألف و900 جنيه.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022: مانيوال ومتوسط السعر 187 ألف و900 جنيه.

سيارة بروتون ساجا 2021: اتوماتيك ومتوسط السعر 188 ألف و900 جنيه.

سيارة شانجي M50 2021: مانيوال ومتوسط السعر 189 ألف جنيه.

سيارة لادا جرانتا 2022: مانيوال ومتوسط السعر 194 ألف و500 جنيه.

سيارة رينو لوجان 2022: مانيوال ومتوسط السعر 195 ألف جنيه.