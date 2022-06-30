انت الان تتابع خبر رغم الزيادة الضخمة والأوفر برايس – اشتري سيارة جديدة بـأقل من 200 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من المواطنين في الفترة الحالية في شراء سيارة جديدة ولكن لا يستطيعون فعل ذلك بسببب ارتفاع أسعار السيارت بطريقة جنونية خلال الفترة الماضية بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة سعدر الفائدة وتحريك سر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

ويعاني سوق السيارات في مصر من حالة من الركود التضخمي بالاضافة إلي قلة كميات السيارات المتاحة، حيث أنه هناك ارتفاع في الاسعار مع قلة عدد السيارات المعوضة لدي التجار، علاوة على تفشي ظاهرة الأوفر برايس لدي كافة التجار والتي بات تصل إلي أكثر من 150 الف جنيه عن السعر الرسمي للسيارة.

ولكن هناك عدد من السيارات المتاحة في السوق المصري والتي يقل ثمنها عن 200 الف جنيها والتي سوف نستعرضها في التقرير التالي :

1- رينو لوجان 2022 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 195 الف جنيه.

2- لادا جرانتا 2022 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها194 ألفًا و500 جنيه

3- شانجي M50 2021 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 189 ألف جنيه.

4- بروتون ساجا 2021 وهي تكون بناقل اتوماتيك ويبلغ سعرها 188 ألفًا و900 جنيه

5- سوزوكي اسبريسو 2022 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 187 ألفًا و900 جنيه

6- سوزوكي سويفت ديزاير 2021 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 171 ألفًا و900 جنيه

7- بروتون ساجا 2021 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 166 ألفًا و900 جنيه

8- سوزوكى اسبريسو 2021 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 146 ألفًا و900 جنيه.

9- زوتي Z100 2020 وهي تكون بناقل مانيوال ويبلغ سعرها 120 ألف جنيه.