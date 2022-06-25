نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023 الجديدة كليا وموعد نزول وسعر prado 2023 في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023 ، لمحت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صنع السيارات الرياضية والسيدان. أن هناك جيل جديد هذا العام من لاندكروزر برادو 2023. ويعتبر هذا الجيل الخامس لها. وبعد نجاحات حققتها تويوتا من مبيعات جيل برادو السابق حيث دفع الشركة اليابانية لإطلاق السيارة الجديدة كليا والتي ستحصل على تغييرات ميكانيكية كبيرة. وأيضا تغييرات في مواصفات تويوتا برادو 2023 الخارجية والداخلية للسيارة. وكذلك أبعادها ووزنها أيضا. واليوم من خلال موقعكم المضل (ثقفني) سوغ نتعرف سويا على مواصفات تويوتا برادو 2023. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معي التالي.

مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023

سوف تحصل السيارة الجديدة على محركات جديدة عن الجيل السابق. حيث سيتم إطلاق لاندكروزر برادو 2023 بمحرك جديد وسيكون هايبرد. وتعتبر هذه السيارة الوحيدة من فئة برادو ستعمل بمحرك هايبرد. حيث سيتم أستبدال المحرك الحالي ذات الأربع أسطوانات بسعة 2.8 لتر بمحرك أخر سعته اللترية 3.3 لتر مكون من 6 أسطوانات لحرق الوقود. ويعمل بالديزل وليس بالبنزين كما يولد طاقة بقوة 309 حصان وعزم دوران في land cruiser prado 2023 سيصل إلي 700 نيوتن لكل متر.

land cruiser prado 2023 من الخارج

لمحت الشركة اليابانية بأن مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023 بأن سيكون بها تغييرات كبيرة في الشكل من الخارج. حيث سيتم تغيير الشكل الحالي من الخارج إلى شكل جديد وسيكون مستوحاه من الإصدار الحالي من لاندكروزر الحالية 2022 حيث تعتمد هذه السيارة على شراسة كبيرة في الشكل. ومصابيح حديثة من ليد ويتم التحكم بها عن طريق أزار من داخل المقصورة الرئيسية. كما سيتم تغيير المصابيح الخلفية بمصابيح جديدة أكثر قوة في الإضاءة. كذلك وزن سيارة ستأتي مواصفات تويوتا برادو 2023 من وزن أقل من النسخ السابقة. مع الحفاظ على ثبات السيارة على الطرق السريعة.

مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023 من الداخل

سوف يتم إطلاق سيارة land cruiser prado 2023 من الداخل بمقصورة جديدة بكسوة من الجلد الفاخر. وتتوسط المقصورة شاشة كبيرة تعمل باللمس. لعرض المعلومات والترفيه. كما سيتم إطلاق شاشة منفصلة أمام السائق لعرض بيانات السرعة والعدادات الأخرى. كذلك المقاعد الأمامية تعمل بالكهرباء ويتم تغيير وضعها كهربائيا مع نظام التدليك المميز. كما تتميز السيارة بغلق المنافذ جيدا مما يجعلك لا تشعر بأي ضوضاء خارج السيارة. وتستمتع بالقيادة على الطرق. كما أن هناك فتحات للتكييف أمامية في المقصورة الأمامية وفتحات للتكييف خلفية للمقاعد الخلفية ويتم التحكم منها في المناخ من الخلف. ويجب ملاحظة أن مواصفات تويوتا برادو 2023 سوف تأتي من 7 مقاعد ولكن على حساب سعة الصندوق الخلفي للسيارة وسوف يقلل حجم الأغراض التي يتم نقلها في الصندوق.

موعد نزول land cruiser prado 2023

عادة شركة تويوتا تقوم بنزول جميع سيارتها وشاحنتها في منتصف العام من كل عام ميلادي. حيث تم نزول برادو 2022 في العام السابق 2021 ولكن في أواخر العام. ولكن هذا العام سوف سيتم نزول مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023 في الصيف الحالي وسيتم ذلك عبر مؤتمر صحفي يطلق فيه السيارة في اليابان. وسوف تكون متاحة في الأسواق العربية والعالمية خلال شهرين بعد الإطلاق الرسمي من تويوتا.

سعر prado 2023 في الدول العربية

يتوقع خبراء السيارات في العالم العربي بأن سعر لاندكروزر برادو 2023 في السعودية سيكون بين 166 ألف ريال سعودي حتى 223 ألف ريالا سعوديا. ولكن هذا السعر غير شامل الضريبة وقيمة الضريبة المضافة.

في السعودية سيكون بين 166 ألف ريال سعودي حتى 223 ألف ريالا سعوديا. ولكن هذا السعر غير شامل الضريبة وقيمة الضريبة المضافة. بينما سعر prado 2023 في جمهورية مصر العربية بسعر 826 ألف جنية مصري ومليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصري. مع الوضع في الاعتبار فارق العملة حسب سوق العملات العالمية.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2023. كما أستعرضنا لك أيضا سعر لاندكروزر برادو 2023 في السعودية ومصر. نتمنى أن تكون هذه المعلومات عن السيارة مفيدة لكم كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.