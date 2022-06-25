نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالإمارات…. بسعر أقل من 7 ألف درهم سيارات تويوتا ونيسان وكيا مستعملة للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالإمارات، يبحث الكثير على السيارات المستعملة لشرائها بدلا من الحديث وذلك لعدم قدرتهم على شراء السيارات الحديثة لغلاء أسعارها، لهذا نقدم لكم عبر مقالنا على موقع ثقفني سيارات مستعملة ماركة كيا ونيسان وتويوتا المعروضة للبيع بكافة أنحاء دولة الإمارات، تابعونا.

سيارات مستعملة للبيع بالإمارات تويوتا ونيسان وكيا

تعتبر سيارات تويوتا من أشهر السيارات وأفضلها وقد تمكنت من اكتساب شهرة كبيرة في دولة الإمارات ذلك لأدائها الرائع، أما عن سيارات نيسان فهي مميزة بأدائها القوي في الأمان وأعطالها قليلة جدا، كما إنها موفرة جدا في الاستهلاك.

للبيع نيسان التيما 2.5 SL 2005 سيارة مستعملة

بمدينة القوز بدولة الإمارات سيارة للبيع نيسان التيما 2.5 SL 2005 مستعملة، أهم مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

الوقود بالسيارة البنزين.

عداد الممشي للسيارة 300 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعة المحرك 2500 سي سي.

مواصفات السيارة مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

سعر السيارة 6.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري 2.5L Highline 1999 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 1999 بمدينة القوز في دبي بدولة الإمارات، أهم مميزات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة البنزين.

عداد الممشي 600 ألف كيلو متر.

سعة المحرك 2487 سي سي.

أربعة باب وأربعة سليندر.

سعر السيارة 7.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة كيا سيراتو 1.6L EX 2006 مستعملة للبيع

بمنطقة الخان بمدينة الشارقة بدولة الإمارات معروض للبيع سيارة ماركة كيا فئة سيراتو موديل 2006، مميزات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 220 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

نوع الوقود بالسيارة البنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعة المحرك 1591 سي سي.

سعر السيارة 8.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004 للبيع

متوفر للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2004 بدبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي: