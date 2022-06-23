نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش السيارات وصل..سيارة تويوتا راف 4 بمواصفات ومميزات يابانية في المملكة العربية السعودي في المقال التالي
تعد مواصفات Toyota RAV4 من بين أهم الأشياء التي يتبعها العديد من الأشخاص المهتمين بمعرفة أهم التفاصيل حول السيارة، وتعتبر RAV4 واحدة من أكثر السيارات عددًا من الملحقات والمعدات، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات مقاومة بالنسبة للمركبات الصالحة لجميع التضاريس، ندخل في التفاصيل في السطور التالية حول أهم التفاصيل المتعلقة بالسمات المميزة لطراز RAV4 المعروف، والذي يُعد من أقوى الطرازات المتوفرة في الأسواق المحلية والعالمية على الرغم من أنها سيارة متوسطة السعر مع مجموعة متنوعة من الميزات، من الداخل والخارج إلا أنها تعمل مع الأزواج وهي مركبة يابانية الصنع تتم مراجعة المواصفات والتكلفة والميزات الخاصة بها أدناه للنظر فيها.
مواصفات سيارة تويوتا راف 4
من أهم مميزات Toyota RAV4 سعرها ومواصفاتها، تعتبر Toyota RAV4 من أهم السيارات ذات المواصفات التي تتوافق مع المعايير والمواصفات، ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:
- يعمل محرك السيارة 2.5 سم مكعب بوصة على تشغيل السيارة.
- يتم توليد حوالي 2.3 حصان بواسطة محرك السيارة.
- السيارة مصنفة كواحدة من السيارات متعددة القطاعات.
- تلقائي وينقسم إلى خمس حركات وهذا النمط من عداد السرعة.
- يبلغ عرض السيارة مترين.
- تزن السيارة طنين ومائتي كيلوغرام.
- يتم وضع حاوية بسعة 542 لترًا في الخلف في الخزنة.
- لديه كل الأدوات اللازمة للقيادة بأمان
العنصر الأكثر أهمية في سيارة Toyota RAV4
فيما يلي بعض أهم ميزات مركبة RAV4:
- يساعد التحكم التلقائي في المناخ في السيارة على تحسين الجو الداخلي.
- الشاشة متوفرة على شكل شاشة تعمل باللمس بحجم ستة بوصات ونصف.
- توجد وسائد هوائية تمنع التعرض للخدوش والكدمات.
- وفقًا لنظام ABS تعمل الفرامل.
- عجلات السيارة هي أفضل عجلات رياضية عالية الأداء.
- المقاعد الجلدية للسيارة واسعة ومريحة للركاب.
- تتوفر شاشة ترفيهية بقياس 7 بوصات.
- قم بتشغيل وظيفة Bluetooth.
اسعار سيارات تويوتا راف 4 2023
- يبدأ سعر تويوتا راف 4 2023 في المملكة العربية من 101.100 ريال سعودي.
- لكن في السوق العالمية يتراوح سعره بين 27 و 37 مليون دولار.
- تويوتا RAV4 متاحة بسعر 425 ألف جنيه مصري في سوق السيارات المصري.
- بينما يباع بسعر 99 ألف درهم في الإمارات العربية المتحدة.
- وإذا كان سعره مرتفعًا بعض الشيء فإن ميزاته تبرز.
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