نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات بسعر الكاش 2022 في السعودية السعر يبدأ 938 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الكثير من شركات تأجير أو بيع السيارات على تقديم خدمة تقسيط سيارات بسعر الكاش، حيث تهدف هذه الخدمة التي يكون لها الكثير من الأهمية بالنسبة للمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية من مواطنين وأجانب مقيمين في داخل حدود المملكة الى تمكين المستفيد من الحصول على سيارة بنظام التقسيط بنفس سعر الكاش لنفس هذه السيارة مع اختلاف أنواعها وما يكون لكل نوع من هذه الأنواع من موديلات.

تقسيط سيارات بسعر الكاش 2022

عملت عدد من شركات السيارات في المملكة على تمكين العملاء من شراء السيارات على دفعات تمثل سعر هذه السيارة كاش، حيث تقدم الشركة بناء على اتفاق مبرم بينها وبين العميل السيارة بالتقسيط بدون زيادة اي مبالغ مالية عن سعر هذه السيارة نقدا، ومن تلك الشركات ما يكون من شركة كيا التي تقدم سيارات ريو هاتشباك على أقساط شهرية تمثل مبلغ 1019 ريال سعودي بإجمالي سعر 54.933.

شركات تمويل سيارات بدون مقدم

هناك الكثير من الشركات السعودية للسيارات التي تقدم تمويل سيارات بدون دفعة أولي ومنها

شركة اليسر للتقسيط وما تتميز به من انظمه تقسيط مريحة ومرنة قد تصل الى 4 سنوات.

شركة أصول الحديثة التي تقدم تمويل يتناسب مع أمكانيات العميل المادية وبحسب الاتفاق.

شركة عبد اللطيف جميل وما تعمل عليه من نظام البيع بالتقسيط مع التأجير لأحدث الماركات.

الشركة الوطنية للتقسيط التي تقدم خدمات متنوعة للعملاء في مجالات التامين والبيع والشراء.

شركة النايفات للتقسيط وما تمنحه للعملاء من نظام تقسيط يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 تويوتا

عملت شركة تويوتا بالمملكة العربية السعودية على تقديم عدد من عروض التقسيط بسعر الكاش 2022 مثل

سيارة تويوتا أفانزا التي تكون بسعر 1.086 وبقسط شهري 58.300,

تويوتا بارس التي يبدأ سعرها من 45,900، وتكون بقسط 938 ريال سعودي

تويوتا إنوفا والتي تبدأ بسعر كاش 9000 رياض ومتاحة بقسط شهري 1639.

تويوتا راش وما تكون عليه من مبلغ 6,2600 وبقسط 1,140 شهري .

شركات تمويل السيارات المستعملة

كما إن هناك عدد من الشركات بالمملكة تعمل على تمويل السيارات المستعملة لكافة العملاء بشروط خاصة، ومن تلك الشركات السعودية للسيارات شركة عبد اللطيف جميل، والشركة المتحدة لتمويل السيارات، بالإضافة الى كل من مؤسسة هافال للتمويل، ومؤسسة توكيلات لتمويل السيارات المستعملة.