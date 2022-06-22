انت الان تتابع خبر شوف الاسعار الجديدة لـ نيسان باثفايندر موديل 2022 في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد العلامة التجارية “نيسان” فى السعودية إقبالاً كبيراً على جميع طرازاتها ، واعلن الوكيل المحلي منذ فترة عن وصول السيارة نيسان باثفايندر موديل 2022 ، والتى تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

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الاداء الفني للسيارة باثفايندر موديل 2022

وتعتمد أيقونة “نيسان” Nissan Pathfinder موديل 2022 الجديدة ، فى قوتها على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 284 حصان، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 9 سرعات.

نيسان باثفايندر موديل 2022 فى السعودية

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية لتحفة “نيسان” باثفايندر موديل 2022 الجديدة ، فتضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10.8 بوصة تعد التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، و لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقود حركة متعدد المهام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

نيسان باثفايندر موديل 2022 فى السعودية

وفيما يتعلق بأسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2022 فى السعودية

أول فئة: نيسان “أوتوماتيك” S 2WD 2022 بسعر 150,399 ريال سعودى .

ثاني فئة: نيسان “أوتوماتيك” S 4WD 2022 بسعر 164,199 ريال سعودى .

ثالث فئة: نيسان “أوتوماتيك” SV 2WD 2022 بسعر 174, ريال سعودى .

رابع فئة: نيسان “أوتوماتيك” SV 4WD 2022 بسعر 187,899 ريال سعودى .

خامس فئة: نيسان “أوتوماتيك” SL 4AWD 7-SEATS 2022 بسعر 205,949 ريال سعودى .

سادس فئة: نيسان “أوتوماتيك” SL 4AWD 2022 بسعر 207,099 ريال سعودى .