انت الان تتابع خبر شوف الاسعار الجديدة لـ نيسان باثفايندر موديل 2022 في السعودية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد العلامة التجارية “نيسان” فى السعودية إقبالاً كبيراً على جميع طرازاتها ، واعلن الوكيل المحلي منذ فترة عن وصول السيارة نيسان باثفايندر موديل 2022 ، والتى تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .
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الاداء الفني للسيارة باثفايندر موديل 2022
وتعتمد أيقونة “نيسان” Nissan Pathfinder موديل 2022 الجديدة ، فى قوتها على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 284 حصان، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 9 سرعات.
وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية لتحفة “نيسان” باثفايندر موديل 2022 الجديدة ، فتضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10.8 بوصة تعد التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، و لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقود حركة متعدد المهام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.
وفيما يتعلق بأسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2022 فى السعودية
أول فئة: نيسان “أوتوماتيك” S 2WD 2022 بسعر 150,399 ريال سعودى .
ثاني فئة: نيسان “أوتوماتيك” S 4WD 2022 بسعر 164,199 ريال سعودى .
ثالث فئة: نيسان “أوتوماتيك” SV 2WD 2022 بسعر 174, ريال سعودى .
رابع فئة: نيسان “أوتوماتيك” SV 4WD 2022 بسعر 187,899 ريال سعودى .
خامس فئة: نيسان “أوتوماتيك” SL 4AWD 7-SEATS 2022 بسعر 205,949 ريال سعودى .
سادس فئة: نيسان “أوتوماتيك” SL 4AWD 2022 بسعر 207,099 ريال سعودى .