مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاندكروزر ومميزاتها

تعد سيارة لاند كروزر واحدة من إصدارات شركة تويوتا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات في العالم، حيث تم طرحها للأسواق في هذا العام لأول مرة، حيث تم تأسيس شركة تويوتا لأول مرة في عام 1937، حيث تقع شركة تويوتا اليابانية في المرتبة السادسة من حيث الترتيب في الحصول على الإيرادات، ويوجد نوعين من سيارة لاند كروزر حسب ما تم إعلانه من الشركة، وتعد هذه السيارات الأميرة مبيعا في السعودية والخليج العربي وذلك بسبب المرتفعات والأماكن الجبلية، وسعرها يتراوح ما بين 85 ألف دولار إلى 90 ألف دولار حسب فرق العملة في الدول.

مواصفات سيارة لاند كروزر الجديد

هناك مواصفات كثيرة جعلت السيارة وكثرة شهرة، مما جعل الكثير يقبل على شرائها وتتمتع هذه السيارة:

محرك سيارة لاندكروزر V8 وتصل سعة المحرك 5,7 لتر، وقوته تصل إلى 381 حصان، عزم دوران المحرك 400 لفة.

استهلاك وقود لاندكروزر جالون فقط لكل ثلاثة عشر ميل، أي ما يعادل 4,5 لتر عند مسافة 21 كيلو متر.

مساحة سيارة لاندكروزر الداخلية حيث يوجد بها ثمان مقاعد، مساحة السيارة كبيرة تجعل الأفراد أكثر راحة عند الجلوس بها كما يوجد لها الكثير من الرفاهية.

تقنية لاندكروزر تتماشى مع العصر الذي نعيش به، يوجد بها شاشة عرض بمساحة 9 بوصة وذلك في المقاعد الأمامية، وفي المقاعد الخلفية يكون مساحة الشاشة 11,5 بوصة، كما يوجد بها أربعة عشر ساعة يتم توزيعها في كل أنحاء السيارة.

حماية لاندكروزر قامت الشركة بتوفير كافة سبل الأمان داخل السيارة حيث يوجد بها نظام للتنبيه للاصطدام، كما يوجد بها فرامل في مستوي أمان مختلف.

مميزات سيارة لاندكروزر

بها الكثير من المميزات التي جعلت الكثير يبحث عنها مني بين العديد من السيارات الموجود ومن هذه المميزات:

تتيح سيارة لاندكروزر الدمج بين نظامين في آن واحد.

تصل سرعة السيارة إلى 100 كم في زمن يتراوح من ثمان إلى عشر ثواني.

بها عدد من الشاشات بمساحة مختلفة.

يمكنك عمل اتصال هاتفي الذكي مع السيارة.

بها أنظمة التهوية الحديثة.

أسعار سيارة لاندكروزر

يختلف سعر سيارة لاندكروزر من بلد إلى الأخرى حيث تعد من السيارات الأكثر مبيعا في لو الإمارات ويتراوح سعرها ما بين 229 ألف درهم إماراتي إلى 355 ألف درهم إماراتي وذلك على حسب فئة السيارة.