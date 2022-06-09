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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لغرض السفر من غير مقابل وبأقساط مريحة، توفرت ضمن عروضنا الأسبوعية للتقبيل سيارة هيونداي اكسنت الفئة الأساسية موديل 2020 ، الماكينة 4 سلندر حجمها 1400 سي سي تولد قوة 100 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك والممشى 35 ألف كيلو متر. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات ركن خلفية، مقاعد مخمل، جنوط، قفل أوتوماتيكي للأبواب، زجاج كهربائي، كما إنها مزودة بإمكانية التحكم من الدريكسون، بلوتوث، منافذ للشحن والطاقة، مكيف يدوي وغيرها من المميزات. السيارة في جدة ومتوفرة للتنازل بدون مقابل على الراجحي وسبب التنازل هو السفر، قيمة القسط الشهري 741 ريال على 5 سنوات، تم سداد 15 قسط ويتبقى دفع 45 قسط آخرين.

سيارات للتنازل لغرض السفر

متوفر بالطايف للتقبيل سيارة هيونداي توسان مستعملة موديل 2022، الماكينة 4 سلندر حجمها 2000 سي سي تولد قوة 156 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك والممشى 25 ألف كيلو متر، مطلوب فقط لإتمام التنازل خطاب تعريف مصدق من الغرفة التجارية وهوية ورخصة سارية. تتميز بحساسات خلفية، نظام المساعدة في المرتفعات، تقنية دعم المكابح، كاميرا خلفية، دركسيون متعدد الأغراض، مصابيح ليد، شاحن لاسلكي، مكيف أوتوماتيك، دخول ذكي بدون مفتاح، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، شاشة ترفيه وغيرها من التجهيزات. السيارة متوفرة للتنازل لظروف السفر والتقبيل من خلال عبد اللطيف جميل للتمويل بقسط شهري 2163 ريال فقط.

متوفر أيضاً شانجان ايدو موديل 2022 للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة تمويل، الماكينة 4 سلندر حجمها 1400 سي سي تولد قوة 158 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك والممشى 28 ألف كم. تتميز بمقاعد جلد، فتحة سقف، مكيف أوتوماتيك، حساسات خلفية، صندوق خلفي كهربائي، إنارات ليد، كاميرا خلفية، جنوط 16 إنش، مُثبت سرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل المحرك بالزر، زجاج مكهرب، دريكسون متعدد الاستخدامات، شاشة ترفيه، حساس كفرات، نظام دعم ومساعدة للفرامل. السيارة في الرياض ومتوفرة للتقبيل لغرض السفر بقسط شهري 1459 ريال، تم سداد 11 قسط ومتبقي 49 قسط + دفعة أخيرة 11 ألف ريال فقط.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط

متوفر في جده أيضا للتقبيل سيارة تويوتا كامري glex 2022 بتجهيزات فل أوبشن، الماكينة 4 سلندر حجمها 2500 سي سي تولد قوة 204 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك والممشى 18 ألف كيلو متر. الزجاج مُظلل بعازل حراري مٍـن الوكالة مع تركيب حمايه للمقدمة والأطراف، إضافة إلى حماية داخلية مميزة للأرضية والطبلون والمقود. تتميز مواصفات السيارة بوجود إكسسوارات كروم، حساسات خلفية وأمامية، مقاعد جلد بتحكم كهربي، نظام صوتي فاخر، بلوتوث، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، شاشة ترفيه، شاحن لاسلكي، جنوط مقاس 17 إنش، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت للسرعة، فتحة سقف، منافذ متعددة للشحن والطاقة وغيرها من التجهيزات. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل عبر شركة عبد اللطيف جميل للتمويل، قيمة القسط الشهري 1793 ريال على 5 سنوات تم سداد 6 أقساط منها ومتبقي 54 قسط + دفعة أخيرة 54 ألف ريال قابلة للتقسيط.