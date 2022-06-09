نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا أف جي كروزر 2022 FJ Cruiser أهم مواصفاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 FJ Cruiser من أقوى سيارات الدفع الرباعي للعام الجاري، تعتبر شركة تويوتا اليابانية من الشركات الرائدة في صناعة السيارة وقد أصدرت مؤخرا احدث إصداراتها التي تتميز بالعديد من المميزات إذ نجد أن تويوتا أف جي كروزر 2022 لها مواصفات خاصة تناسب الفئات العمرية المختلفة كما تتناسب مع العديد من الأذواق، ولا شك في أن السيارة مزودة بالكثير من أنظمة الترفيه والأمان وهذا ما يميزها في سوق السيارات إلى جانب السرعة الهائلة التي تمتاز بها، وإليكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها في السعودية ومصر وما يعادلهما بالدولار الأمريكي.

تويوتا أف جي كروزر 2022 FJ Cruiser

تتميز السيارة بوجود الكثير من المواصفات الرائعة فهي تعتبر من أقوى وأفخم سيارات الدفع الرباعي، إلى جانب كونها الأفضل من حيث السرعة والثبات، ومن مميزات المقصورة الداخلية المساحة الشاسعة من الداخل، إلى جانب وجود نظام حماية متميز لحماية الركاب من خطر الإصابة في حالة تعرضوا إلى حادث طريق، كما أن محرك السيارة يأتي بسعة 4 لتر مما يجعله يولد قوة 268 حصان بعزم دوران 380 نيوتن؛ لهذا نجد السيارة تتفوق على الكثير من سيارات جيلها في السرعة.

مواصفات تويوتا أف جي كروزر 2022

تتوفر السيارة في الأسواق بألوان مختلفة لتتناسب مع جميع الأذواق إلى جانب كونها تتمتع بمظهر خارجي جذاب وتحتوي على إطارات ذات مساحة كبيرة تعطي للسيارة الثبات وسهولة الحركة في المناطق الصحراوية والأماكن الصعبة، ونجد أيضًا سيارة تويوتا أف جي كروزر تحتوي على مصابيح للإنارة في المناطق المظلمة بقوة شديدة، إلى جانب وجود مصابيح ضبابية مما يجعلها تساعد السائق على الرؤية في المناطق التي يغطيها الضباب، ونجد أيضًا السيارة تأتي بمكبرات صوت عالية الجودة مع وجود نظام الحماية الذي يتمثل في وجود إنذارات للحماية من السرقة وإنذارات لمنع الاصطدام.

سيارة Toyota FJ Cruiser 2022

تتمتع السيارة من الداخل بوجود مقاعد مريحة جدًا وهي تحتوي على العديد من الوسائط المتعددة مثل شاشة تعمل باللمس بمساحة 9 بوصة، وأيضًا تحتوي على راديو إلى جانب شاشة تتصل بكاميرا خلفية لسهولة متابعة الطريق الخلفي أثناء القيادة، والزجاج يعمل بشكل كهربائي مميز كما يمكن التحكم في المقاعد لتتحرك في أكثر من اتجاه.

سعر تويوتا أف جي كروزر 2022

تتوفر السيارة في الأسواق بسعر خاص يتناسب مع المواصفات التي تتمتع بها، إذ يبدأ سعرها من 553000 ريال سعودي بما يعادل 147000 دولار أمريكي، بما يعادل 2 مليون و735000 جنية مصري، ويصل سعر الفئة الثانية منها 593000 ريال سعودي، فيما يصل سعر الفئة الثالثة منها إلى 630000 ريال.