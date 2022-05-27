نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بدون مقدم وضمان حتى 3 سنوات بالتقسيط للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات الجديدة والسيارات المستعملة هي من أفضل وسائل المواصلات التي تساعد الفرد، وعندما يمتلكها يستطيع أن يتجول بها في كافة الأرجاء وشراء كل ما يحتاج إليه وأيضا استخدامها كوسيلة للعمل الحر من خلال أتباع برامج المركبات داخل المملكة، وأيضا البعض يريد أن يقوم بشراءها حتى يتجول ويتنزه بها هو وجميع أفراد أسرته، وذلك يرجع إلى نوع السيارة وتوجد بعض السيارات الجديدة ذات الكماليات القوية، والتي يبحث عنها كل فرد، ولكن يرتفع سعر ثمن السيارة الجديدة موديل السنة بأرقام خيالية، ولكن وفرت لك الشركات السعودية وأفضل أنواع الشركات داخل المملكة طرق بسيطة لامتلاك أي من السيارات الجديدة أو المستعملة.

سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات

يمكنك أن ت حصل على أفضل أنواع السيارات المستعملة بسعر خيالي وبدون مقدم وأيضا إذا أعجبتك العروض للسيارات الجديدة فيمكنك التقديم حتى تحصل عليها بدون مقدم وبدون رسوم إدارية، فهذه العروض هي الأفضل بسعر منافس لك حتى تمتلك سيارة أحلامك بضمان يصل حتى ثلاث سنوات للسيارات، سيارات لمحدودي الدخل وبدون مقدم، ومتاح لك المقارنة بين السيارة والأخرى حتى تستفيد من العروض المتوفرة وتحصل على سيارة بسعر جيد وبها جميع الكماليات التي تحتاج إليها، والسيارات المستعملة متاحة لك إذا كنت ترغب في امتلاكها ومن أهم صفاتها أنها تمتلك جميع الصفات التي يحبذها الكثيرون.

تمويل سيارات مستعملة من شركة عبد اللطيف جميل

وفرت شركة عبد اللطيف جميل أقوى وأفضل عروض التمويلات الجديدة والمستعملة، وقد وفقت معارض ووكلاء معتمدين حتى تحصل على سيارات مستعملة بدون كفيل ولا تحتاج إلى ضامن، سيارات موديل 2022 بأقل قسط شهري، وأيضا بضمان 3 سنوات أو حتى تسير 60 كيلو متر، ويمكنك أن تحصل على السيارات المستعملة بالتقسيط المريح ومتاح التمويل للمقيمين والمواطنين السعوديين بأقل راتب، كما هي متاح الحصول عليها للمتقاعدين بشرط أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 3000 ريال.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يتم اختيار السيارة من ضمن المعروضات داخل الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، ثم تعبئة نموذج طلب الحصول على تمويل للسيارة المستعملة، وتقديم صورة من الهوية الوطنية طبق الأصل، أو صورة من الإقامة وتكون مطابقة للأصل، وأيضاً رخصة القيادة وتكون سارية، ويتم إثبات العنوان الوطني، ويتم تقديم جميع تلك الأوراق إلى الشركة إلكترونيا أو من خلال أحد الفروع التابعة لها داخل المملكة العربية السعودية، أو الاتصال هاتفيا على رقم خدمة العملاء المجاني 8002442211 للحصول على التمويل والمعلومات التي تحتاج إليها.