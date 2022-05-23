نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع سيارات نيسان مستعملة في السعودية بسعر رخيص تبدأ أسعارها من 4.500 ريال في المقال التالي

جميع سيارات نيسان مستعملة في السعودية ،تعد سيارة نيسان NISSAN من السيارات التي اكتسبت شهر كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم توزيع وبيع أكثر من ملايين النسخ والفئات منها على مدار العالم، وخاصة وأن يبحث الكثير من المواطنين عن سيارات نيسان مستعملة في السعودية، ومن هذا الصدد سنعرض أهم فئات سيارات نيسان مستعملة بسعر رخيص في السعودية من خلال التالي. جميع سيارات نيسان مستعملة في السعودية نيسان صني موديل 2002 مستعملة هي من السيارات السيدان قديمة الطراز يبلغ سعة محركها 1800 سي سي مع سرعة قصوة 185، وتولد قوة 145 حصان مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الملك فهد.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

السيارة بحالة جيدة تحتاج إلى صيانة بسيطة.

تحتوي على مكيف هواء يدوي، زجاج ومرايات كهربائية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مشغل اويدو وام بي ثري، راديو وبلوتوث.

سعر نيسان صني 2002 مستعملة في السعودية 4500 ريال. نيسان باترول موديل 1993 مستعملة هي من السيارات ذات الدفع الرباعي ثماني الأسطوانات لها 5 أبواب يسع محركها 3500 سي سي مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الفيحاء.

تمتلك السيارة مواصفات خليجية.

السيارة تعرضت لحادث جسيم في الهيكل الخارجي وقد أعيد دهنها جزئياً.

تحتوي على مكيف هوائي قوي، وجنوط ألمونيوم، سنتر لوك، المنافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، ميزة الدخول بدون مفتاح، مصابيح ضبابية، راديو وبلوتوث ومدخل يو اس بي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام ملاحي دقيق.

سعر نيسان باترول سفاري 1993 مستعملة في السعودية 8 ألاف ريال. نيسان أكستريل موديل 2011 مستعملة السيارة توفر محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سي سي ليلد قوة 180 حصان وقوة عزم دوران 245 نيوتن/ متر، ناقل الحركة يدوي وهي من السيارات ذات الجر الرباعي.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة نجران بحي مطار نجران الإقليمي.

تتمتع السيارة بمواصفات خليجية .

السيارة بها عيوب بسيطة في الهيكل ودهانها الأصلي.

تحتوي على مكيف هواء، مدخل يو اس بي، مصابيح ال اي دي، وسائد هوائية، نظام حماية، نظام مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل، عرض ضغط الإطارات، شاشة وسائط متعددة.

سعر نيسان أكستريل 2011 مستعملة في السعودية 9 ألاف ريال. عمر شويل - جدة جميع سيارات نيسان مستعملة في السعودية بسعر رخيص تبدأ أسعارها من 4.500 ريال - ثقفني

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