سيارات رخص التراب..31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية موديل 2022بمواصفات خيالية

31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية، شهدت سنة 2022 العديد من السيارات التي تم طرحها في الأسواق السعودية، وقد احتار الكثيرون حول أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الراغب الشراء بمقارنة المواصفات والإمكانيات التي تحتوي عليها كل سيارة ذلك بجانب سعر كل منهم.

31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة

في الواقع أنه قد تم طرح الكثير من السيارات ذات السعر المنخفض داخل المملكة العربية السعودية في سنة 2022، حيث أن العديد من شركات السيارات قد تنافست في إنتاج سيارات بإمكانيات ومواصفات رائعة وأسعار قليلة للغاية، والتي من ضمنها ما يلي:

سيارة هوندا سيتي 2022.

وسيارة ميتسوبيشي اتراج.

سيارة لادا نيفا 2022.

سوزوكي اسبريسو 2022.

سيارة ميتسوبيتشي اتراج 2022

قد تستهل السيارة وقود 22كيلو متر لكل متر .

كما يبلغ عزم الدوران 100 نيوتن لكل متر .

وقد تصل سعه محرك السيارة 1.2 لتر، كما إنها تعمل بقوة 102 حصان .

قد يبلغ سعر السيارة في السعودية 31 ألف ريال سعودي .

وقد تسير السيارة لمسافات كبيرة .

كما أن السيارة تستهلك كمية قليلة من الوقود بباقي السيارت الحديثة .

سيارة إم جي 2022

تعد سيارة إم جي 2022 واحدة من أرخص السيارات التي قد تم طرحها داخل السوق السعودي والتي بلغ سعرها حوالي 47.900 ريال سعودي وذلك لأول فيه من تلك السيارة.

بينما قد وصل سعر أعلى فئة من مركبة إم جي الجديدة إلى نحو 52.785 ريال سعودي .

وقد بلغ سعة محرك السيارة حوالي 1.5 لتر بجانب أن قوتها تصل لنحو 112 حصان وهي من السيارات التي تتمتع بأنها رباعية الأسطوانات.

أما بالنسبة إلى عزم دوران المركبة فهو يصل إلى حوالي 150 نيوتن لكل متر.

بينما سرعة السيارة تصل إلى حوالي 180 كيلو متر وهي تحتوي على خمس مقاعد وقد تم تصنيفها ضمن السيارات العائلية.

سيارة هوندا سيتي 2022