نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخص التراب..31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية موديل 2022بمواصفات خيالية في المقال التالي
31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية، شهدت سنة 2022 العديد من السيارات التي تم طرحها في الأسواق السعودية، وقد احتار الكثيرون حول أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الراغب الشراء بمقارنة المواصفات والإمكانيات التي تحتوي عليها كل سيارة ذلك بجانب سعر كل منهم.
31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة
في الواقع أنه قد تم طرح الكثير من السيارات ذات السعر المنخفض داخل المملكة العربية السعودية في سنة 2022، حيث أن العديد من شركات السيارات قد تنافست في إنتاج سيارات بإمكانيات ومواصفات رائعة وأسعار قليلة للغاية، والتي من ضمنها ما يلي:
- سيارة هوندا سيتي 2022.
- وسيارة ميتسوبيشي اتراج.
- سيارة لادا نيفا 2022.
- سوزوكي اسبريسو 2022.
سيارة ميتسوبيتشي اتراج 2022
- قد تستهل السيارة وقود 22كيلو متر لكل متر .
- كما يبلغ عزم الدوران 100 نيوتن لكل متر .
- وقد تصل سعه محرك السيارة 1.2 لتر، كما إنها تعمل بقوة 102 حصان .
- قد يبلغ سعر السيارة في السعودية 31 ألف ريال سعودي .
- وقد تسير السيارة لمسافات كبيرة .
- كما أن السيارة تستهلك كمية قليلة من الوقود بباقي السيارت الحديثة .
سيارة إم جي 2022
- تعد سيارة إم جي 2022 واحدة من أرخص السيارات التي قد تم طرحها داخل السوق السعودي والتي بلغ سعرها حوالي 47.900 ريال سعودي وذلك لأول فيه من تلك السيارة.
- بينما قد وصل سعر أعلى فئة من مركبة إم جي الجديدة إلى نحو 52.785 ريال سعودي .
- وقد بلغ سعة محرك السيارة حوالي 1.5 لتر بجانب أن قوتها تصل لنحو 112 حصان وهي من السيارات التي تتمتع بأنها رباعية الأسطوانات.
- أما بالنسبة إلى عزم دوران المركبة فهو يصل إلى حوالي 150 نيوتن لكل متر.
- بينما سرعة السيارة تصل إلى حوالي 180 كيلو متر وهي تحتوي على خمس مقاعد وقد تم تصنيفها ضمن السيارات العائلية.
سيارة هوندا سيتي 2022
- قد تم ضم سيارة هوندا سيتي الجديدة ضمن قائمة أرخص السيارات التي تم إصدارها لعام 2022 .
- والتي قد لاقت إقبال كبير من قبل المواطنين السعودين منذ طرحها داخل المملكة العربية السعودية.
- والتي قد بلغ سعرها حوالي 55.200 ريال سعودي أما أعلى فئة من السيارة قد بلغت حوالي 72.200ريال سعودي.
- وتتصف السيارة بأنها تحتوي على أربع أسطوانات تبلغة سعة كل منها حوالي 1500 لتر.
- بينما تصل قوتها إلى نحو 119 حصان وهي ذات عزم دوران يصل إلى حوالي 50 نيوتن لكل متر.
- وقد قيل أن السيارة تعمل بسرعة كبيرة والتي تصل في أعلاها إلى 190 كيلو متر في الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات رخص التراب..31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية موديل 2022بمواصفات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.