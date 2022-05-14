لعشاق الفخامة والتميز .. سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2023 Land cruiser Prado بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

إلى جانب المقصورة الداخلية وطريقة تحريك وتصميم المقاعد بحيث تناسب جميع الأعمار، وفيما يتعلق بمواصفات الأمان والسلامة للسيارة فهي تنافس كبرى العلامات التجارية من نفس الفئة فيما يتعلق بتطبيق كافة الشروط والإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الركاب.

مواصفات لاندكروزر برادو 2023:

ـ توفر شركة تويوتا للمستخدم نوعين من المحركات بسيارة لاندكروزر برادو اصدار 2023، في حين أن كلاهما يعملان بنظام الدفع الرباعي، بينما يتمتع كلًا منهما بمواصفات خاصة، وهي كالتالي:

ـ محرك تيربو مزدوج 6 سلندر يولد قوة 409 حصان، وتبلغ سعته 3.5 لتر، بينما مزود بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 10 سرعات متفاوتة، في حين أن عزم الدوران قد يبلغ 650 نيوتن/متر.

ـ تيربو مزدوج يحتوي على 6 سلندر ويولد قوة 302 حصان، بينما تبلغ سعته 3.3 لتر، المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، على أن يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن/متر.

مميزات وعيوب محرك 2023 Land cruiser:

ـ السيارة مزودة بمحرك تيربو مزدوج، يساعد شاحن التيربو المزود بمحرك السيارة على زيادة معدل طاقة المحرك بنسبة تعادل 3 أضعاف قوة المحرك العادية، وبالتالي يحد من استهلاك الوقود حيث يعتمد في إنتاجه وعمله على غاز العادم مما يجعلها من السيارات الموفرة في استهلاك الوقود، بينما من جهة أخرى يتسبب شاحن التيربو في رفع حرارة المحرك بسبب زيادة الطاقة، قد يتسبب نظام شاحن التيربو في تقليل عمر المحرك نظرًا لما يتسبب به من جهد لرفع كفاءة المحرك بحيث ينتج أكبر قدر من الطاقة، ويؤثر على كفاءة السيارة بعد فترة طويلة من الاستخدام.

سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2023 Land cruiser:

تتوفر السيارة بالعديد من الطرازات المختلفة وأسعارها كالتالي وفقًا لمعارض الوكيل المعتمد لشركة تويوتا عبد اللطيف جميل بالمملكة السعودية:

ـ طراز GXR2 2023 بسعر 265 ألف ريال.

ـ سعر طراز GXR3 يبلغ 295 ألف ريال.

ـ طراز GXR4 2023 بسعر 309 ألف ريال.

ـ سعر طراز GXR-V 2023 يبلغ 322 ألف ريال.

ـ طراز VX 2023 بسعر 364 ألف ريال.

ـ سعر طراز VX R 2023 يبلغ 406 ألف ريال.

ـ طراز GX DSL 2023 بسعر 244 ألف ريال.

ـ سعر GXR2 DSL 2023 يبلغ 262 ألف ريال.

ـ طراز GXR3 DSL 2023 بسعر 292 ألف ريال.

ـ سعر طراز GXR4 DSL 2023 يبلغ 304 ألف ريال.

ـ الطراز VX DSL 2023 يبلغ سعره 359 ألف ريال.

ـ طراز GR-S DSL 2023 بسعر 407 ألف ريال.