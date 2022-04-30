انت الان تتابع خبر لـن تصدق كم بلغ سعر سيارة تويوتا راڤ4 2023 Toyota RAV4 في السعودية والـوطن العربي .. وهـذه مميزاتها الجبارة !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سـوف نتحـدث اليوم عـن أفضل سيارات تـويوتا والتي تسمى بـ سيارة راف فور 2023 Toyota RAV4 وهـذه السيارة أصدرتها شركة تويوتا مؤخرا وتتميز بمظهر جمالي رائع فضلا على قوتها وصلابتها والمميزات المختلفة بجانبها، والذي يميز هذه السيارة هو تنوع مواصفاتها من الداخل والخارج.

حيث تولد عزم دوران جبار مقارنة بسيارات جيلها، و محرك السيارة يولد قوة مذهلة الأمر الذي يجعل سعرها يعد فوق المتوسط، وفي المقال القادم سوف نوضح لكم ابرز مزايا ومواصفات السيارة اليابانية Toyota rav4.

[سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2023 Toyota RAV4]

مواصفات Toyota rav4 2023

تتمثل مواصفات تويوتا راف فور 2023 في كونها ذات محرك بقوة 203 حصان مما يجعلها من أفضل السيارات اليابانية المحدثة مؤخرا، حيث أن تويوتا راف تتواجد في الأسواق منذ فترات طويلة ولكن شركة تويوتا اليابانية أضافت لها العديد من المميزات والتحديثات لكي تصل إلى أعلى مستويات الكفاءة والسرعة، وتتمتع Toyota rav4 2023 بمظهر جمالي من الخارج بينما تتسع من الداخل إلى خمسة ركاب.

نجد السيارة تعالج مشكلات الإصدار السابق لها، إذ تنوعت بها سبل الراحة وزادت وسائل الأمان مما أدى إلى زيادة حماية الركاب إلا أن السيارة لا توجد بها ميزة تحرك مقاعد الركاب عن طريق الكهرباء ولكن يمكن تحريك مقعد السائق بشكل كهربائي.

مميزات تويوتا راف 4 2023 من الداخل

تتميز تويوتا راف فور من الداخل بوحود مقاعد جلدية مريحة إلى جانب وجود شاشة بسعة 7 بوصة، مع وجود ميزة البلوتوث ودعم الانترنت كما يمكن التحرك في السماعات عن طريق مقاعد الركاب وأيضا الزجاج يعمل بشكل كهربائي، كما أن السيارة بها مكيف للتحكم في الحرارة والبرودة، كما يمكن التحكم في مقعد السائق حيث يدور في ثمان اتجاهات وذلك باستخدام الكهرباء.

[مميزات تويوتا راف 4 2023 من الداخل]

مواصفات Toyota rav4 2023 من الخارج

يعد محرك السيارة من أهم التعديلات التي أحدثتها الشركة على الإصدار الجديد، حيث اصبح يعمل بقوة 203 حصان، مما اكسبها قوة كبيرة وسرعة هائلة، كما نجد السيارة تتمتع بعجلات قوية وجهاز إنذار لزيادة الأمان، وتتوفر السيارة بأكثر من لون كما أن مصابيح الإضاءة من الليد وتفوق سرعة السيارة 100كم/ الساعة، ولهذا فإن تويوتا راف فور المحدثة من أفضل سيارات جيلها.

[سعر تويوتا راف فور 2023 Toyota RAV4 في الوطن العربي]

سعر تويوتا راف فور 2023 Toyota RAV4 في الوطن العربي

يعتبر سعر Toyota rav4 مرتفع نسبيا نظرا للمميزات التي تتمتع بها، ويتراوح سعرها ما بين 27 إلى 37 ألف دولار، بما يعادل 8 آلاف دينار كويتي، وفي مصر يصل سعرها إلى 425ألف جنية مصري، بينما في الإمارات يعادل 99ألف درهم إماراتي، وفي السعودية تبلغ سعرها تقريبا 101.10