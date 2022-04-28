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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية مع تقسيط مريح دون سداد أي رسوم نقل، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري gle هايبرد موديل 2020، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2500 سي سي تولد قوة 212 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 27 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، كاميرا خلفية، فتحة سقف، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 18 إنش، فرامل مانعة للانغلاق، تقنية دعم المكابح، إضاءات ليد، مُثبت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مكيف أوتوماتيك، تحكم كهربائي بالمقاعد، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مشغل دي في دي، 6 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر عبد اللطيف جميل للتمويل بقسط شهري 2203 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 قسط والمتبقية 49 قسط + دفعة نهائية 33818 ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

متوفر للتقبيل سيارة هيونداي كريتا نص فل موديل 2021، ماكينة دفع أمامي 4 اسطوانات حجم 1500 سي سي تولد قوة 115 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك تبترونيك والعداد 58 ألف كيلو متر. تتميز بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي، جنوط، إمكانية التحكم من خلال المقود في تشغيل وإيقاف كل من مثبت السرعة والوسائط والبلوتوث، كشاف ضباب خلفي، إشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك، التحكم في السيارة عن طريق الريموت، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، مدخل usb. السيارة للتنازل تقسيط على الراجحي بقسط شهري 1054 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط والمتبقي 48 قسط + دفعة نهائية 35 ألف ريال.

متوفر للتنازل بدون مقابل سيارة هيونداي ازيرا 2021 فئة سمارت بلس، ماكينة 4 سلندر حجم 2500 سي سي تولد قوة 290 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد خمسة وأربعين ألف كم، السياره عليها حماية مع ضمان عشر سنوات، تم عمل أول غيار للزيت في الوكالة وبقية الغيارات في بترومين. تتميز بمقاعد جلدية بتحكم كهربائي، مكيف متعدد المناطق، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل، تحكم دركسيون، جنوط مقاس 18 إنش، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، ستائر جانبية وبانوراما، فرامل مانعة للانغلاق مع إمكانية التحكم في الانزلاق. السيارة للتقبيل أقساط على بنك الراجحي بدون فوائد وقيمة القسط الشهري 1828 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط والمتبقي 51 قسط + دفعة تملك 50 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية

متوفر سيارة تويوتا إنوفا الفئة القياسية موديل 2020 للتقبيل بدون رسوم، محرك 4 اسطوانات حجم 2700 سي سي يولد قوة 164 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 16 ألف كيلو متر. تم عمل جميع الصيانات في الوكالة، تم إضافة تظليل عازل + حماية أنوار وأطراف الأبواب + تلبيس أرضية بلاستيك كامل مع أرضية الشنطة أيضًا. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، عدد 3 وسائد هوائية، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، مقاعد مخمل، سنترلوك، نوافذ كهربائية، مكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1505 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 4 أقساط والمتبقي 56 قسط + دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 17 ألف ريال.