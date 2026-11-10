أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في "عشماوي" كضيف شرف رد الفنان أحمد فلوكس على دعوته للمشاركة في مسلسل عشماوي المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027 كضيف شرف.وقال إقرأ المزيد

رد الفنان أحمد فلوكس على دعوته للمشاركة في مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، كضيف شرف.

وقال أحمد فلوكس في منشور عبر "فيسبوك": "طيب نظرا لتكملة الاصرار المميت. بعد اتصال الأستاذ مسئول الإنتاج للشركه المنتجة لمسلسل "عشماوي" علي حسن والاصرار على الأخطاء لعاشر مرة. ردي كالتالي: اتفضل ادفع 50 مليون جنيه لضحايا قطر العياط و 50 مليون لصندوق إغاثة فلسطين وهذا سيكون الأجر مقابل المشهد اللي انتو عايزين أكون فيه. أتمنى تكون رسالتي وضحت المرة دي أكتر ويا ريت اللعبة دي تنتهي. شكرا".

وكان الفنان محمد رمضان وجه دعوة للفنان أحمد فلوكس، للمشاركة في مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، كضيف شرف.

وقال محمد رمضان في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس كفارة والسجن للجدعان، وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير، ويرزقك النجاح وراحة البال".

وأضاف محمد رمضان: "وواحشني شغلنا مع بعض من أيام إحنا الطلبة يا صاحبي وأتشرف بدعوتك كضيف شرف في "عشماوي" رمضان2027 وجودك إضافة لأي مشروع".