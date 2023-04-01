الكتيبة 101 الحلقة 10.. الجيش يثأر للشهداء وينفذ عملية جوية لإستهداف التكفيريين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 10:26 مساءً - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101 قيام الجيش بعملية جوية لإستهداف المتورطين فى اقتحام الكتيبة 101 فى حلقة أمس، وذلك بعد رصدهم من قبل المخابرات الحربية.نفذت القوات المسلحة عملية نتج عنها مقتل الكثير من الإرهابيين والتكفيريين المتورطين فى اقتحام القطاع 101 وتفجيره.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

يتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.