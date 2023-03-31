اتفرج- انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي “الدلوعة” بعباءة رمضانية.. اعرفي سعرها الخرافي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعينها صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الأنستجرام»، حيث ظهرت هيفاء بإطلالة رمضانية، وارتدت عباءة سبل طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أى تطويزات أو نقوشات، مما كشف عن رشاقتها المثالي.

سعر عباءة هيفاء وهبي

وبلغ سعر عباءة هيفاء وهبي 3475 دولار أمريكي أي ما يقرب من 121 ألف جنيه مصري، وأرتدت هيفاء حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود بلغ سعره 1450 دولار أمريكي، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

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