اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي سليم تتألق بالأسود الملزق في نهار رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم خلال تواجدها في منزلها، مرتدية تيشرت من اللون الأسود والمقسم وبنطلون من نفس اللون بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج، معلقة كنت بسمع بيقولوا عليا اية؟

وشاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاءصادق، وإخراج أحمد عبد العال.

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