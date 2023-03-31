اتفرج- انت الان تتابع خبر هراها تريقة وتنمر على أسنانها.. لقطات من حلقة نسرين أمين مع رامز جلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة نسرين أمين، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد حلقتها اليوم في برنامج المقالب”رامز نيفر إند” تقديم الفنان رامز جلال.وشهدت الحلقة سخرية رامز جلال من نسرين أمين بمجرد ظهورها في البرنامج قائلًا: “دي تسد فراغ زكي رستم مش هند رستم، سنانها كبيرة مركبة سنان رمسيس الأول، سنانها كبيرة عندها ضب.. لما شوفت ضبك قلبي حبك، لابسة توكة معفنة.. حمار وحشي نازل من العربية”.

رامز جلال يضرب نسرين أمين بالتورتة في وجهها

وخلال جلوس الفنانة نسرين أمين داخل المطعم، قام الثور باقتحامه وكسر الزجاج الفاصل بينه وبينها وحاول الهجوم عليها، واستغل رامز جلال الذي جسد شخصية الشيف فخرت، هذا الارتباك وقام بضرب التورتة في وجه “نسرين”، ثم أبعدها وأدخلها بالقوة إلى غرفة “الغسالة”.

ولم تكف نسرين أمين عن الصراخ طوال فترة وجودها بالغسالة بعد وقوعها على الأرض أكثر من مرة، حتى هدأت الغرفة وخرج منها رامز جلال، وعندما همت بالخروج منه كشفت هويته.

وعن شعورها بعد اكتشافها المقلب قالت: “أنا كنت هموت بجد، وتعبت واتبهدلت جدا، وكنت خايفة جدا سواء من الغسالة، أو من الثور اللي هاجمنا في المطعم”