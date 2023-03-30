اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تستغيث بجمهورها لإيجاد حل لأزمتها : اعمل ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها خلال الساعات القليلة الماضية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي في أحد مشاهد مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض حالياً ، مرتدية هاي كول من اللون الأوف وايت وفوقه كاكت جينز بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة وجريئة